تعرضا لحادث مجهول.. سفينتان تحذران من فقدان السيطرة بالقرب من خليج عمان

حذرتا سفينتان في خليج عمان، مساء الثلاثاء، من فقدانهما السيطرة على القيادة، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أظهرت بيانات بحرية، الثلاثاء، أن 3 سفن في خليج عُمان "خارجة عن السيطرة" بعد أنباء عن حادث "غير معروف".

وتضاربت الأنباء المتعلقة بالحادث، حيث أفادت هيئة بريطانية مختصة في النقل البحري، بوقوع حادث غير مرتبط بالقرصنة بالمياه الدولية قبالة إمارة الفجيرة، بالإمارات العربية المتحدة، فيما أفاد الإعلام الإيراني بوقوع هجوم جديد على سفينة تجارية في المياه الدولية قبالة الفجيرة، وفقا للعربية.

ووقع حادث عسكري جديد قبالة سواحل الفجيرة بالامارات، منذ قليل، وفقا لقناة 20 الإسرائيلية.

وكانت قناة الحرة الأمريكية أفادت نقلاً عن مواقع لمراقبة حركة السفن بأنه تم فقدان الاتصال بناقلة نفط تحمل علم سنغافورة قرب سواحل الفجيرة الإماراتية.

فى سياق متصل، ذكر موقع عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (يو.كيه.إم.تي.أو) التابعة للقوات البريطانية، الثلاثاء إن هناك "حادث غير مرتبط بالقرصنة قبالة مياه الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وبحسب وكالة رويترز، أضاف الموقع دون المزيد من التفاصيل، أن موقع عمليات التجارة البحرية البريطاني، طلب من البواخر في المنطقة بـ"أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".

وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للقوات البحرية البريطانية تحذيرا للسفن التي تمر في المنطقة المقابلة لساحل الفجيرة الإماراتي، بسبب وقوع "حادث" لم تحدد طبيعته بعد.

وذكرت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "وقوع حادث غير مرتبط بأعمال قرصنة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي".

ودعت الهيئة السفن إلى "توخي الحذر الشديد عند مرورها بالقرب من ساحل الفجيرة الإماراتي".

كما نوهت إلى أن "التحقيق جار لمعرفة طبيعة الحادث"، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن تعرض سفينة شحن الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عمان.