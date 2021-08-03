«الطيران المدني» تبحث عودة الحركة بين مطارات مصر والسعودية

بحث عودة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عن لقاء الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، مع كبار المسؤولين بسلطة الطيران المدني السعودي؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة بعودة الرحلات الجوية بين مصر والسعودية وتقييم وضع مصر ضمن الدول الممنوع دخول شركات طيرانهها الى المطارات السعودية، مشددًا على عدم تحديد الموعد الرسمي فتح الطيران بين مصر والسعودية وتسيير رحلات العمرة الشريفة حتى الان.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن السلطات الصحية السعودية لا تمانع في عودة استئاف الرحلات الجوية بين المطارات المصرية والسعودية فضلاً عن تحديد جداول رحلات العمرة الشريفة لنقل ضيوف بيت الله الحرام الى الاراضي الحجازية، خاصة في ظل التشديدات والاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتبعها الدولتين بكافة الموانىء الجوية ، تزامنا مع تردي الاوضاع الصحية التي يشهدها العالم حاليا جراء استمرار وانتشار فيروس كورونا.

أشارت المصادر إلى أن قطاعات وشركات ومطارات وزارة الطيران المدني جاهزة ومستعدة لانطلاق رحلات العمرة الشريفية إلى الأراضي السعودية، لافتًا إلى حرص مسؤولى وزارة الطيران المدني على تنفيذ جميع متطلبات السلطات الصحية السعودية، لعودة الحركة الجوية والركابية بشكلها الطبيعي خلال الفترة القليلة المقبلة.

أوضحت المصادر أن الحركة الركابية بين المطارات المصرية والسعودية تشهد خلال الاونة الاخيرة انخفاضا كبيرا ، نظرا للشروط الصحية التي فرضتها السلطات السعودية لدخول اراضيها غير السعوديين ، في ظل استمرار وانتشر وتفشي فيروس كورونا بمختلف انحاء العالم، لافتًا إلى أن ما يشغل الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت العالقين في المملكة وبشكل خاصة بعدما أعلنت السعودية وقف الرحلات الجوية الى الإمارات التي كانت تعتبر بلد وسيط للسفر بين مصر والسعودية.