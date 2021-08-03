الصحة: فحص 25 مليون طفل ضمن مبادرة «الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 25 مليون طفل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، منذ انطلاقها عام 2018/ 2019 ولمدة 3 سنوات حتى الآن.

وأكدت عدم توقف المبادرة خلال جائحة كورونا والتركيز على فحص الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول.

وأوضحت أن هناك أكثر من 4 آلاف فرقة طبية تشمل أطباء وتمريضًا وأخصائيي معمل ومدخلي بيانات للعمل في المبادرة، جرى تدريبهم جيدًا للعمل على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات للعمل بمبادرة الكشف المبكر عن سوء التغذية عن الأطفال.

وأشارت إلى أنه يتم تحويل الطلاب المصابين بالسمنة والأنيميا والتقزم لتلقى العلاج بالمجان من خلال 225 عيادة تأمين صحي، حيث يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت أنه يتم تسليم الطلاب كارت متابعة يحتوي على البيانات الخاصة بهم لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه يتم تسليم الطلاب كارت متابعة يحتوي على البيانات الخاصة بهم لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار بجميع محافظات الجمهورية.

وتستهدف المبادرة فحص كل الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفًا و444 مدرسة حكومية وخاصة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت أنَّه يتمّ تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دوريًا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.