«المحامين» تعلن مد الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية

أعلن عضو مجلس نقابة المحامين صلاح سليمان، عن مد الاشتراك بوثائق التأمين على الحوادث الشخصية والمعلن عنها في وقت سابق، بعدما كان مقررًا أن يكون نهايته 31 يوليو الماضي.

وأوضح «سليمان»، في بيان له، أن الاشتراك يتم من خلال سحب الاستمارة المعدة لذلك من النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وتسديد مبلغ الاشتراك لدى موظفي التحصيل بنادي المحامين النهري بالمعادي، وكافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وذكر مقرر لجنة التطوير والميكنة والتحول الرقمي، أن مدة التأمين عام واحد اعتبارًا من تاريخ بداية التأمين، مشيرًا إلى أن هناك بديلين الأول: إجمالي القسط السنوي للشخص الواحد 80 جنيهًا ومبلغ التأمين مائة ألف جنية، والثاني: إجمالي القسط السنوي 160 جنيهًا ومبلغ التأمين مائتي ألف جنيه.

ونوه «سليمان»، إلى أن المحامين المشتركين يتسلمون وثيقة التأمين خلال أسبوع من سداد مبلغ القسط السنوي كما هو موضح سابقًا، مؤكدًا أن هذا العرض تاريخي يصب في صالح السادة المحامين، وذلك في إطار خطة مجلس النقابة بقيادة الأستاذ النقيب العام رجائي عطية لتقديم خدمات جادة تحقق صالح الجمعية العمومية، موجهًا الشكر لشركة مصر للتأمين على هذا العرض.

فيما تلقى رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة من المستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، لحضور احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم السبت الموافق 07/08/2021، في تمام الساعة 11 صباحًا.

ونصت الدعوة على الآتي: "يتشرف المستشار عصام الدين المنشاوي، بدعوتكم لحضور احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية (بالقاهرة الجديدة) الكائن في التجمع الخامس ـ أول التسعين الشمالي، السبت 07/08/2021، في تمام الساعة 11 صباحًا".

في سياق آخر، استقبل رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أحمد العيادي نقيب محامي قنا، بمكتبه بالنقابة العامة للمحامين، وقام بتهنئته على فوزه في الانتخابات التي أجريت مطلع الشهر الماضي على منصب النقيب.

وأهدى أحمد العيادي، رجائي عطية نقيب المحامين درعًا تذكاريًا، تكريمًا له على نهوضه بنقابة المحامين، متقدمًا بمجموعة من الطلبات لـ رجائي عطية منها طلب بزيادة مخصصات الفرعية، وطلب بخصوص استلام مائتي روب محاماة.

من ناحيته، وافق رجائي عطية على زيادة مخصصات الفرعية ووجه بتسليم نقيب محامي قنا مائتي روب محاماة.

حضر اللقاء عبدالمجيد هارون، أمين صندوق نقابة المحامين، ومحمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، وعبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة.

فيما يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأربعاء المقبل الموافق 04/08/2021، اختبارات لنقابات: « شمال الجيزة، جنوب الجيزة، شمال القليوبية، جنوب القليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية، وحسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر معهد المحاماة، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.