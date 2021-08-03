وزيرا الطيران المدني والسياحة يبحثان آليات تحفيز حركة الطيران الداخلي

استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وذلك لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية بجمهورية مصر العربية، من خلال وضع اّليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادى النيل مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الأقصر وأسوان كمرحلة أولى والذين عانوا الكثير من تداعيات أزمة فيروس كورونا، في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الطيران المدني والسياحة والآثار.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني والأستاذ أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران وحسين شريف رئيس شركة إير كايرو ولفيف من قيادات الوزارتين.

واستهل وزير الطيران اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار والسادة الحضور، وأكد أن الدولة تسعى دائما للوقوف بجانب القطاعين وتقديم الدعم الكامل لهم، كما أثنى على التعاون المستمر والتنسيق الفعال بين قطاعى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحى داخلياً وخارجياً، مضيفاً أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية لخدمة جميع شرائح المجتمع . كما أكد وزير الطيران على جاهزية كافة المطارات لاستقبال السائحين خاصة في ظل زيادة الحركة الجوية في الفترة الحالية، مع الاستمرار فى منح تخفيضات وتحفيز شركات الطيران على رسوم الهبوط والإيواء وعلى الخدمات الأرضية المقدمة وذلك تشجيعاً لحركة السياحة الوافدة إلى المدن السياحية المصرية .

وخلال الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر لوزير الطيران المدني، مثمنًا على التعاون المستمر والتناغم الواضح بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التى تساهم فى تحفيز حركة السياحة الدولية والداخلية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على مرفقى الطيران والسياحة على المستوى العالمى، مؤكداً على حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم لدفع الحركة السياحية.

وأضاف وزير السياحة والآثار إلى أن ربط المقاصد السياحية على مستوى الجمهورية ببعضها البعض سوف يعمل على خلق منتج سياحي متكامل لأول مرة في مصر يجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية حيث يستطيع السائح ان يستمتع بالشواطئ الدافئة و المناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة البحرية الممتعة وفي نفس الوقت التعرف على الحضارة المصرية العريقة، مما يعمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري.