هل يسبب متحور «دلتا» أعراضًا أشد من السلالات السابقة؟

يتسارع خبراء الامراض، اليوم الثلاثاء، لمعرفة ماذا كان متحور فيروس كورونا “دلتا” تسبب أعراضًا أشد من السلالات السابقة.

ومن جهتها حذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن سلالة “دلتا”، التي اكتشف في بادئ الأمر في الهند وأصبحت السلالة المهيمنة الآن في العالم، "من المرجح أن تكون أكثر خطورة" من السلالات السابقة من الفيروس، وفقًا لتقرير داخلي تم نشره يوم الجمعة الماضي.

وأشارت المراكز إلى 3 أبحاث أجريت في كندا وسنغافورة واسكتلندا أظهرت أن المصابين بـ«دلتا» أكثر عرضة لدخول المستشفيات من الذين أصيبوا بالمرض في وقت سابق من الجائحة.

وأشارت المراكز إلى 3 أبحاث أجريت في كندا وسنغافورة واسكتلندا أظهرت أن المصابين بدلتا أكثر عرضة لدخول المستشفيات من الذين أصيبوا بالمرض في وقت سابق من الجائحة.

وقال خبراء الأمراض في مقابلات مع "رويترز" إن الأبحاث الثلاثة تشير إلى مخاطر أكبر من السلالة دلتا، لكن المشاركين في الأبحاث عددهم محدود والنتائج لم تراجع بعد من خبراء آخرين.

ووصف أطباء يعالجون مرضى مصابين بدلتا بدايات أسرع لظهور أعراض كورونا وفي العديد من المناطق كانت الحالات الخطرة أكثر عددًا.

لكن الخبراء قالوا إنه يتعين بذل المزيد من الجهد لمقارنة النتائج بين أعداد أكبر من المرضى في الدراسات الوبائية لتحديد ما إذا كانت سلالة متحورة معينة تصيب المرضى بأعراض أشد.

وأضاف الخبراء أنه من المرجح كذلك أن تكون سرعة انتشار السلالة “دلتا” تسهم في زيادة أعداد الحالات الخطيرة التي تصل للمستشفيات.

ونبهت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إلى ضرورة التعامل مع المتحور “دلتا” من فيروس كورونا بصفته "تحذيرًا" يتطلب تكثيف الجهود للحؤول دون ظهور طفرات أكثر خطورة بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة في دول عدة حول العالم، مؤكدة أن اللقاحات هي "الحلّ السحري الوحيد" ضد الفيروس.

وقال المسؤول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة، الدكتور مايك راين، خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن المتحور “دلتا” هو بمثابة تحذير يخبرنا أن الفيروس يتطور، لكنه أيضًا بمثابة نداء للتحرك، للقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من المتحورات.