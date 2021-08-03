موريتانيا: 200 ألف و929 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تلقي 200 ألف و929 شخصًا، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن 4249 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أنها عبأت حتى الآن، 886 ألف جرعة من اللقاح.

من جهتها، أشارت الحكومة الموريتانية إلى أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى وأن نسبة تلقي اللقاح ما تزال ضعيفة إذ لم تتجاوز 8%.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية، بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 26 ألفًا و202 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 571 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 22 ألفًا و572 متعافيًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.