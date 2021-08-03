قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتابع نائب محافظ القاهرة أعمال مشروع تحسين ضغوط المياه بشارع الترعة البولاقية وشارع صائم الدهر بحى الساحل بحضور رئيس حى الساحل.

جولات ميدانية

وعقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية صباح اليوم اجتماع مع لجنة فحص التراخيص للمنطقة الشمالية، لمتابعة التراخيص الجديدة ومراجعة كافة المعوقات العالقة.

كان التقى، أمس، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة.

جولات ميدانية

وفي بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود محافظة القاهرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، بالإضافة إلى متابعة الوزارة والمحافظة للإجراءات التي قامت بها شركتى " انفيروماستر " للخدمات البيئة وتدوير المخلفات ، و" ارتقاء " للخدمات المتكاملة والمخلفات فيما يخص خدمات الجمع والنقل والنظافة الشوارع والمرافق العامة طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين لتقديم تلك الخدمات فى المنطقتين الشرقية والغربية، بالإضافة إلى متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية .

جولات ميدانية

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى على الاهتمام الكبير الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالقاهرة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس على أرض الواقع فى تلك الخدمة ، فى ظل الدعم الذى تقدمه الدولة للمنظومة الجديدة للمخلفات ، لافتاً إلى ضرورة التواصل المستمر وتقديم كل الدعم لشركات القطاع الخاص العاملة فى منظومة المخلفات بالقاهرة.

جولات ميدانية

وأكد اللواء خالد عبدالعال أنه وجه هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة بتقديم كل الدعم والمساندة للشركتين لتحقيق النجاح للجميع لإعادة الشكل الحضارى والجمالى للعاصمة، وأشار عبدالعال إلى التوجيهات التى أصدرها لرؤساء الأحياء بضرورة التعاون مع الشركتين خلال عملها فى الأحياء التابعة للمنطقتين الشرقية والغربية وعددها 18 حياً وتذليل أى عقبات تواجههم على أرض الواقع لإنجاح المنظومة بإعتبارهم شركات القطاع الخاصة شريكة مع الدولة فى تنفيذ هذه المهمة الوطنية بما يحقق رضا المواطن.