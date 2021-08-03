الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مراهق يتخلص من حياته شنقًا داخل غرفته في منشأة ناصر

انتحار
انتحار

تخلص طفل مراهق من حياته شنقا داخل غرفة نومه، اليوم الثلاثاء، في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة ، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانتحار طفل شنقا داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل «محمد. ر» 15 عاما، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة. وبسؤال أسرته قالوا إنهم فوجئوا بانتحاره، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طفل منشأة ناصر انتحار منزل الأسرة جثة الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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