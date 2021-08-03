مراهق يتخلص من حياته شنقًا داخل غرفته في منشأة ناصر

تخلص طفل مراهق من حياته شنقا داخل غرفة نومه، اليوم الثلاثاء، في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة ، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانتحار طفل شنقا داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل «محمد. ر» 15 عاما، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة. وبسؤال أسرته قالوا إنهم فوجئوا بانتحاره، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.