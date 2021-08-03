الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ألسن قناة السويس» يبدأ نشاطه التنويري والثقافي بالإسماعيلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء نشاط مركز الألسن جامعة قناة السويس للتدريب والترجمة بتفعيل برنامج اللغة الألمانية بألسن الإسماعيلية، وذلك دعما من كلية الألسن جامعة قناة السويس لدورها التنويري والثقافي في خدمة المجتمع وتقديم خدمة تعليمية مميزة في تعلم اللغات الأجنبية.

وأكد زكي على بدء مركز الألسن للتدريب والترجمة بألسن الإسماعيلية نشاطه الصيفي  بافتتاح دورات برنامج اللغة الألمانية في ظل تفعيل برامج مختلفة اللغات تحت رعاية  الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس. 

وقام الدكتور حسن رجب عميد الكلية والدكتور  شديد جاد وكيل الكلية للدراسات العليا بزيارة المتدربين للترحيب بهم  والاطمئنان على أحوالهم وتوفير أفضل فرص التدريب لهم.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح الباب للتقدم لطلاب جامعة قناة السويس بإنتاجهم العلمي، في مسابقة الإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١، التي ينظمها مكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جوائز تمنح عن قيمة للإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتشمل ثلاث جوائز هي جوائز لأفضل مشاريع بحثية طلابية "ثلاث جوائز"، وجوائز لأفضل ابتكار تم إنجازه "جائزة واحدة" وجوائز لأفضل فكرة تطبيقية يمكن إنجازها "جائزتين" وبإشراف تنفيذى الدكتور أحمد السقا مدير مكاتب الإبداع التكنولوجى والتسويق.

كما أعلنت مؤسسة تايمز الإنجليزية للتصنيف "Times Higher Education"، عن تقدم جامعة قناة السويس للمركز الرابع محليًا و17 عربيًا وذلك في تصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية 2021.

وهنأ الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، قطاع الدراسات العليا والبحوث، بالتقدم الذي شهدته الجامعة في التصنيف.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن حساب تصنيف تايمز للجامعات بناءً على ثلاثة عشر مؤشرًا للأداء، تتضمن البحث العلمي، والتدريس، ومعدل الاستشهاد البحثى، والتعاون الدولي، والسمعة الأكاديمية والمجتمعية، والدخل من الصناعة.

وواصلت: وهذه كذلك تمثل المؤشرات المستخدمة في التصنيف الدولي للجامعات، ولكن مع تعديل نسب المؤشرات لتكون أقل تأثرًا بمؤشر السمعة الأكاديمية والمجتمعية.

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