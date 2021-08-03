الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة للبت في عدم افتتاح مدرسة ثانوية رغم اكتمالها بأسوان

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بأسوان

التقى الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بوفد من أهالى قرية العباسية، للاستماع إلى مطالبهم بشأن عدم دخول مدرسة العباسية الثانوية ضمن تنسيق قبول المدارس هذا العام.

ورحب الدكتور خالد قبيصي، فى بداية اللقاء، بأهالى قرية العباسية واستمع  إلى شكواهم بخصوص الانتهاء من إنشاء المدرسة الثانوية واستلام إدارة كوم امبو التعليمية للمدرسة بأثاثها وتجهيزاتها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ورغم ذلك لم يتم إدراج المدرسة ضمن تنسيق القبول هذا العام مع العلم أن مجلس قروى العباسية يضم ١٨ قرية.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بتشكيل لجنة برئاسة عبد الكريم لطفي، مدير عام التعليم العام وحسن صالح مدير إدارة كوم امبو التعليمية لبحث مدى جاهزية المدرسة واكتمال مرافقها ووعدهم بتذليل الصعوبات فى ندب المعلمين للمدرسة فى حال جاهزية المدرسة لبدء الدراسة.

وفي نهاية اللقاء، قدم أهالى قرية العباسية الشكر لدكتورخالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على سعة صدره وسعيه لتلبية احتياجات المواطنين.

وكان استقبل الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه كلا من الطالبة مريم أشرف سليمان مدرسة العوضلاب الابتدائية بإدفو، والطالبة زينب محمد عبد الحاكم مدرسة محفوظة مرغنى الإعدادية بإدارة أسوان، وأحمد حسين محمود عمر مسئول التعلم الذكى بإدارة إدفو الفائزين فى القوائم النهائية للمشروع الوطنى للقراءة فى عامه الأول.

جاء ذلك في إطار حرص وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على تشجيع النماذج الإيجابية المضيئة وتعزيزا لمكانة القراءة كأهم مصادر المعرفة واكتساب الثقافات، وذلك بحضور جمالات الراوى منسق عام المشروع الوطنى للقراءة.

وسلم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، شهادات تقدير للمكرمين، وذلك تقديراً لشغفهم بالقراءة ولرفعهم اسم أسوان عالياً متمنياً لهم التوفيق فى الترتيب النهائى للمسابقة الأسبوع القادم.

وأعرب عن أمنياته أن تزيد نسبة المشاركة فى المشروع الوطنى للقراءة فى العام الثانى لتصبح القراءة بين طلاب ومعلمى أسوان عادة وليس مجرد هواية فقط.

وكيل وزارة التعليم بأسوان
وكيل وزارة التعليم بأسوان
طلاب أسوان المواطنين وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم أسوان مطالب العباسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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