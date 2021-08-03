حجز عامل متهم بالشروع في قتل زوجته بالمرج لحين ورود التحريات

أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بحجز عامل متهم بالشروع في قتل زوجته لمدة ٢٤ ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية.

واستمعت النيابة لأقوال عامل متهم بالشروع في قتل زوجته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وأنكر المتهم تعديه على زوجته، واتهمها بالتعدي على نفسها، وتعمد جرح نفسها لتحرير محضر ضده وحسبه.

وأضاف المتهم، أنه اتفق مع زوجته على الطلاق دون الذهاب للمحاكم، واتفق معها على إعطائها كافة حقوقها، بالإضافة إلى تأجير شقة قانون قديم لها ولأطفالهم بمنطقة المرج، مشيرًا إلى أنها اتفقت مع صاحب الشقة على الإيجار الشهري، وكنت ملتزمًا بكل شئ، وبعد الاتفاق على الشقة تفاجأت برفضها الشقة مبررة بأنها قانون قديم وهى تريد شقة تمليك لكي تضمن حقوق أبنائها، وإلا لم تترك شقة الزوجية المتواجدة في منزل العائلة والتي من الصعب العيش بها بعد الطلاق.

واستكمل الزوج “عند البدء فى نقل المنقولات والاستعانة بالمأذون لإتمام إجراءات الطلاق تفاجئت بتشاجرها معي ومع أهلي، برغم تحذيري للجميع بعدم الاحتكاك بها نهائيًا منعا للمشاكل لكنها ظلت تهلل وتصرخ رافضة نقل المنقولات، وتشاجرت معي، وشتمتني بأقسى الشتائم، فقمت بطردها من الشقة، وتفاجئت بتحريرها محضر ضدي تتهمني بالتعدي عليها بآلة حادة سكين”.

وكانت قد استمعت نيابة المرج، لأقوال سيدة تعدى عليها زوجها بسلاح أبيض محدثًا لها عدة إصابات بمختلف أنحاء جسدها لمطالبتها بحقوقها الشرعية قبل إتمام الطلاق بينهما.

وقالت “إ. ع“، إن بينها وبين زوجها خلافات كثيرة استمرت لمدة سنة ونصف، وانتهت بالاتفاق على الطلاق، لكنه رفض إعطاءها حقوقها المالية ومنقولاته وعندما تحدث المشاجرة بينهما لمحاولة الحصول على حقوقها، قام بحمل سلاح أبيض ”سكين” محاولًا قتلها وأحدث لها عدة إصابات بالغة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم زوجها بمحاولة قتلها باستخدام آلة حادة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.