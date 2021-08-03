الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وكيل «تعليم القليوبية» يتفقد مدرسة المكفوفين و«اليابانية» ببنها

زيارة المدرسة
زيارة المدرسة

أجرى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة إلى المدرسة المصرية اليابانية، ومدرسة المكفوفين بمدينة بنها، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 

وتفقد الدكتور ياسر محمود، يرافقه خالد جرامون مدير عام إدارة بنها التعليمية المرافق بالمدرسة، والعنابر وصالات الطعام، والفصول وقاعات رياض الأطفال والملعب وصالة الجيم والكافتيريا،وجميع الخدمات المقدمة بالمدارس.

وقام وكيل المديرية، بالتحدث مع المعلمين وتشجيعهم على العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، وعلى حسن التعامل مع أولياء الأمور واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. 

وأكد الدكتور ياسر محمود، ضرورة تكثيف التدريبات لمعلمي طلاب ذوى الهمم وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أى شكوى والعمل على حلها في إطار الإمكانيات المتاحة.

يذكر أن المدرسة اليابانية ببنها تقع بمجمع المدارس الجديد بمنطقة السلخانة القديمة وتضم 28 فصلا دراسيا وعلى مساحة 9500 متر وبتكلفة 18,5 مليون جنيه.

وتضم مدرسة النور للمكفوفين 14 فصلًا دراسيًا بمبنى الدراسة "أرضى بالإضافة إلى دورين علويين" ومبنى آخر للإقامة يتكون من أرضى و 4 أدوار "ويتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالأرضى وعنابر نوم وصالات معيشية وجميع الخدمات بالأدوار العليا وتقع على مساحة 4 آلاف و470 م2 وبتكلفة 13 مليونًا و600 ألف جنيه.

كان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، بداية من الخميس وتستمر لمدة 15 يومََا.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 5 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث السادس من أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، والمدرسة المصرية اليابانية بالعريش، والمدرسة المصرية اليابانية ببنها".

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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