ورسوم التسجيل..

امتحان القدرات 2021 للالتحاق الكليات خلال العام الدراسي المقبل 2021-2022 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل طلاب الثانوية العامة خاصة عقب انتهاء امتحاناتهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد تسجيل اختبارات القدرات ورابط التقديم الإلكتروني ورسوم التسجيل.

موعد تسجيل امتحان القدرات 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول كليات التي تلزم التقدميين إليها للخضوع لاختبارات تحدد مدى تناسبهم مع الدراسة فيها، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 18 أغسطس الجاري حيث تستعد اللجنة المكلفة من قبل كل جامعة لإعداد الاختبارات اللازمة خاصة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة واستعداد الطلاب للخضوع لاختبارات القدرات حيث وضع المجلس الأعلى للجامعات خطة وقائية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين الطلاب الذين سيخضعون لتلك الاختبارات من المسافات الآمنة وارتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم لجان قبل وبعد الامتحانات وتقليص عدد ساعات الامتحانات بما يتناسب مع عدد الأسئلة.

رابط تسجيل اختبارات القدرات 2021

يمكن حاليا لطلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول كليات تستلزم الخضوع لاختبارات قدرات تسجيل بياناتهم عبر الرابط الذي خصصته وزارة التعليم العالي لهم من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال البيانات الشخصية للطالب وتحديد شعبته الدراسية ( علمي، أدبي) وتحديد الجامعة والكلية التي يرغب في الخضوع لاختبارات قدرتها ثم طباعة إيصال سداد الرسوم لتسديدها حيث يتم تحديد موعد ومكان أداء الاختبارات وإخطار الطالب بها عبر البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله مسبقا مع بيانات الطالب حيث يضع الأسئلة لجنة من أساتذة الكلية التي تجبر الملتحقين بها للخضوع للاختبارات وتتسم الأسئلة بالسهولة واليسر.

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خطوات تسجيل اختبارات القدرات

رسوم تسجيل اختبارات القدرات 2021

موعد تسجيل امتحان القدرات 2021 ورسومها من أكثر التساؤلات التي تشغل بال طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات الإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية النوعية وكليات التربية الرياضية وكليات السياحة والفنادق وكليات التمريض حيث يسدد الطالب 450 جنيه كرسوم للتسجيل مرة واحدة فقط.