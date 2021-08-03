الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كرم سالم: تنفيذ المشروع بإجمالي 20 شركة بحجم عمالة 2000 عامل ومهندس

رئيس «الوطنية للمقاولات»: المدينة الغذائية بالسادات مؤمنة بالكهرباء والغاز الطبيعي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال اللواء أركان حرب كرم سالم محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، إن المنشآت الإدارية تشمل مسجدا بسعة 250 مصليا ومبنى إداريا وفندقا لإقامة المستثمرين والأجانب بالإضافة إلى 8 مبان لإقامة العاملين بالمدينة.

وأضاف رئيس الشركة، في شرحه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المدينة مؤمنة بالكهرباء من خلال 3 مصادر منها مصدران خارجيان قدرة 29 ميجا وات، بالإضافة إلى محطة كهرباء طوارئ احتياطي قدرة 15 ميجا وات.

وأوضح أن المدينة مؤمنة بالغاز الطبيعي بإجمالي 6 آلاف متر مكعب غاز طبيعي في اليوم، مشيرا إلى أنه لتأمين المدينة بالمياه جرى إنشاء خزانين بطاقة تخزينية 6 آلاف متر مكعب من المياه.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ منظومة التأمين الإطفائي لجميع المنشآت الصناعية، كما جرى تأمين المدينة من الخارج بإنشاء سور خرساني بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر، بالإضافة إلى 13 برج حراسة و8 بوابات لإحكام السيطرة.

وقال إنه جرى تنفيذ منظومة المراقبة بالكاميرات للصور وجميع المنشآت الصناعية بإجمالي 1200 كاميرا، مضيفا أنه جرى تنفيذ المشروع العملاق بإجمالي 20 شركة وطنية بحجم عمالة متوسطة 2000 عامل فني ومهندس.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، أن مصنع المكرونة به 5 خطوط بطاقة إنتاجية 500 طن للمكرونة في اليوم، ومصنع المخبوزات به 5 خطوط بطاقة إنتاجية 20 طنا في اليوم.

وأوضح أن المدينة الغذائية في المنطقة الصناعية تقع على مسطح 135 فدانا، وتشمل المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%، وتضم مصنعا لإنتاج البسكويت (5 خطوط)، بطاقة إنتاجية (240 طنا) للبسكوت في اليوم وملحق به مخزنان تجميعيان وطاقة تخزينية (24 ألف بلته)، بالإضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 ألف طن قمح وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق لكل من مصنع البسكويت ومصنع المكرونة ومصنع المخبوزات.

السيسي المدينة الصناعية الغذائية الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات اللواء أركان حرب كرم سالم محمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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