قطاع المياه عن شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية 7 ساعات غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدا الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصرا عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان لغسيل الشبكة.

وطالبت الشركة أهالي مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل، حتى وإن كانت موجودة بالشبكة.

وكان قد أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات خلال شهر أغسطس الجاري.

وأكد رئيس الشركة، التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب الشركة بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة أنه في حالة أي شكوى من جودة المياه يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب على رقم 01220906668، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بالاستمرار في أعمال الصيانة الدورية اللازمة طبقاً للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.

كما أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.