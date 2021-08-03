الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم القليوبية» يتفقد مدرستي المصرية اليابانية والمكفوفين ببنها

المدرسة المصرية اليابانية
المدرسة المصرية اليابانية

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، المدرسة المصرية اليابانية ومدرسة المكفوفين بالإدارة التعليمية ببنها، رافقه خلالها خالد جرامون مدير عام الإدارة التعليمية ببنها.

شملت الجولة تفقد المرافق داخل المدرسة، العنابر وصالات الطعام، والفصول وقاعات رياض الأطفال والملعب وصالة الجيم والكافتيريا، وجميع الخدمات المقدمة بالمدارس.

حيث قام بفتح حوار مع المعلمين وتشجيعهم على العمل وحثهم على مراعاة الطلاب، وعلى حسن التعامل مع أولياء الأمور واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا على ضرورة تكثيف التدريبات لمعلمي طلاب ذوى الهمم وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة والتعامل الفورى مع أى شكوى والعمل على حلها في إطار الإمكانيات المتاحة.

ومن الجدير بالذكر أن المدرسة اليابانية ببنها تقع بمجمع المدارس الجديد بمنطقة السلخانة القديمة وتضم 28 فصلا دراسيا وعلى مساحة 9500 متر وبتكلفة 18,5 مليون جنيه.


وتضم مدرسة النور للمكفوفين 14 فصلًا دراسيًا بمبنى الدراسة “أرضي” بالإضافة إلى "دورين علويين"، ومبنى آخر للإقامة يتكون من أرضي و4 أدوار، ويتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالأراضى وعنابر نوم وصالات معيشية وجميع الخدمات بالأدوار العليا وتقع على  مساحة 4 آلاف و470 م2 وبتكلفة 13 مليونًا و600 ألف جنيه.

وتفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لجنة اعتذارات المعلمين عن  الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية الصناعية الميكانيكية موضحا حالات الإعتذار عن أعمال إمتحانات الثانوية العامة ومنها الحالات المرضية بتقرير طبى ‏حديث ومعتمد ومختوم من المجلس الطبى العام أو إجازة بدون مرتب أومن لديها طفل رضيع حتى سنتين وغيرها من الأعذار ‏مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.‏

وأضاف وكيل الوزارة أن تقديم الاعتذارات يتم من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع وأكد سيادته أن أعمال إمتحانات الشهادة الثانوية العامة واجب وطني على كل معلم وان الجميع سوف يتعاون من أجل راحة أبنائنا الطلبة وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

 

محافظة القليوبية مدارس اليابان وزارة التربية والتعليم رياض الاطفال المدرسة اليابانية المدرسة المصرية

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