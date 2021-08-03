الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الفيوم: حل مشكلة تعثر جمعية صائدي الأسماك بـ«قارون والريان»

صائدي الأسماك
صائدي الأسماك

أعلنت محافظة الفيوم عن حل مشكلة تعثر الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع العبء عن كاهل الصيادين.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك ببحيرة قارون، والجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بوادي الريان، قد حصلتا على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حاليًا- عام 2007 بقيمة 900 ألف جنيه لكل جمعية، ضمن مشروع تخفيف حدة الفقر.

وأضاف أنه تم صرف هذه المبالغ للصيادين وأسرهم، إلا أن الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير أدت إلى تعثر الصيادين في سداد المبالغ المالية التي حصلوا عليها، فضلًا عن توقف أعمال الصيد ببحيرة قارون بسبب انتشار طفيل "الأيزوبوديا" الأمر الذي أجبر الكثير من الصيادين إلى الهجرة لمناطق أخرى مثل أسوان وحلايب وشلاتين والإسكندرية والسويس، مما تسبب في إعاقة الجمعيتين عن تحصيل أقساط القروض من الصيادين.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه يعرض المشكلة على الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وجه بسرعة اتخاذ اللازم لحل المشكلة، حفاظًا على الاستقرار الأسري والمعيشي للصيادين وأسرهم، لافتًا أن  الدكتور محمد عماد نائب المحافظ عقد عدد من الاجتماعات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتخفيض الفوائد المقررة على الجمعيتين نظرًا لتدني الحالة الاقتصادية للصيادين، واستجابة لذلك وافق الجهاز على إعفاء الجمعيتين من غرامات التأخير والفوائد المقررة والمصروفات القضائية، وجدولة المبلغ المتبقي من المديونية على سنة بدون فوائد.

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس المدينة ومديريات الري والصحة والطب البيطري، وإدارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والتوجه فورًا لقرية ترسا التابعة لمركز سنورس، للوقوف على أسباب شكوى أهالى القرية من انبعاث رائحة كريهة من بحر تندود الشرقي والغربي، مع أخذ عينات من المياه وتحليلها للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تلقى استغاثة من أهالي قرية ترسا من انبعاث رائحة كريهة من بحر تندود الشرقي والغربي تشبه الغازات.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه على الفور وجه المحافظ بتشكيل اللجنة والتوجه إلى محل الشكوى، لافتًا أن اللجنة تباشر الآن أعمالها للوقوف على أسبابها الحقيقية، واتخاذ اللازم بشأنها.

محافظة الفيوم مشكلة تعثر جمعيتي صائدي الأسماك

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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