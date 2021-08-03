بنود تحقيق التنمية المستدامة في المطاعم السياحية

أفادت دراسة أعدها محمد نصار، مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، حول تطبيق الغرفة وأعضائها من المنشآت والمطاعم والكافيتريات السياحية، لمعايير التنمية المستدامة العالمية والتي تتسق مع الأهداف الوطنية لخطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، بأن جميع الأعضاء البالغ عددهم نحو 1400 منشآت يطبقون هذه المعايير.

وأشارت الدراسة التي اعتمدها مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، وتم رفعها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، ووزارة السياحة والآثار، إلى أن الأهداف الثلاثة الرئيسية المتعارف عليها دولياً في معايير التنمية المستدامة وهي كالتالي:

1. تحقيق الربحية المستهدفة لضمان استمرارية المشروع (الربح).

2. ضمان توفير رعاية ورفاهية العنصر البشري (البشر).

3. الحفاظ على البيئة بكل عناصرها بكل السبل الممكنة والتركيز على استخدام جميع مصادر الطاقة المتجددة البديلة ومنع التلوث وانبعاث الغازات والتخلص من النفايات وتقليل الفاقد ..... ألخ (البيئة).

وأوضح نصار في الدراسة أن الغرفة والتي تضم إلى عضويتها حوالي 1400 منشأة تراعى هذه المعايير وتعمل على تطبيقها بما يتناسب والأهداف الوطنية لخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الموحدة لوزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت المقاصد السياحية الرئيسية المستهدفة بجمهورية مصر العربية بـ 31 مقصدًا، وفى الوقت الحاضر فإن نشاط الغرفة يغطى معظم هذه المقاصد من خلال فروعها الخمس التي تغطى كافة أنحاء الجمهورية (باستثناء الواحات حالياً).

وقال نصار إنه يمكن القول إن نشاط الغرفة في مجال تحقيق معايير الاستدامة العالمية تؤكد مراعاة الغرفة وأعضائها لهذه المعايير من خلال البنود العشر التالية:

1 - العمل على الالتزام التام بتحقيق جميع الاشتراطات البيئية والصحية لكل منشأة سواء قائمة بالفعل أو بسبيل الإنشاء وذلك قبل استصدار التراخيص اللازمة لبدء نشاط هذه المنشأة أو لاستمرارها في النشاط عند تجديد هذه التراخيص.

2 - التحقق من أن إدارة المنشأة تكفل حُسن إدارتها بالاستعانة بالمختصين بالعمل في هذا المجال (اشتراطات ترخيص المدير المسؤول) بما يكفل استمراريتها وتحقيقها للأرباح المناسبة ككيان قائم لخدمة المجتمع والبيئة على حد سواء.

3 - كافة المنشآت أعضاء الغرفة لها بالقطع إسهاماتها في العمل على تنمية ورفاهية المجتمع من خلال ما تقوم به من خدمات بالإضافة إلى ما تقوم بسداده من مستحقات إلى العاملين أو إلى الدولة من ضرائب وتأمينات ورسوم استصدار تراخيص ... ألخ، وبما يتفق والهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.

4 - تسهم الغرفة بنشاط ملحوظ في تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة في مجالات صحة وسلامة الغذاء وتدريب المديرين وإدارة الأغذية والمشروبات وأسس إعداد الطعام ... ألخ، بما يعد إسهاماً كبيراً في مجال تنمية العنصر البشرى كالمطلوب كهدف من الأهداف.

5 - تسهم الغرفة إسهاماً كبيراً في مجال التوعية باستخدام مصادر الطاقة البديلة بما يحد من التلوث والانبعاثات الضارة الناجمة عن التشغيل وتحفز القائمين على إدارته إلى اللجوء إلى هذا الاستخدام الآمن في حدود الإمكانيات والظروف الخاصة بكل منشأة ،هذا بالإضافة إلى التوجيه بضرورة استخدام المكونات البيئة النظيفة في مجالات التبريد والتكييف بصفة خاصة وكذا عند استخدام المنظفات والمطهرات.

6 - للغرفة دور أساسي في الإعداد لما يمكن أن يطلق عليه (سياحة الطعام أو السياحة من أجل الطعام) من خلال الدورات التدريبية وتنظيم المعارض المتخصصة في تقديم الوجبات المصرية الأصيلة Egyptian Authentic Food سواء كنشاط سياحي مستقل أو كنشاط مكمل يدخل ضمن إطار البرامج السياحية التي يتم إعدادها لاجتذاب السائحين من مختلف أنحاء العالم.

7 - تقوم الغرفة بدور فعال في الترويج للزراعة البيئة Bio farming واستخدام المنتجات العضوية Organic Products في تجهيز الوجبات المختلفة وتشجيع المنتجين والموردين للالتزام بهذا النمط من المنتجات.

8 - التوعية المستمرة بضرورة تقليل نسبة الفاقد من العناصر المستخدمة في إعداد الأطعمة وكذا الأخذ بأحدث الأساليب في التخلص من النفايات مع بحث إمكانية إعادة استخدام بعضها Recycling بالشكل البيئي الآمن كلما أمكن ذلك وبما يشمل أيضاً مواد التغليف والتعبئة المستخدمة في التشغيل.

9 - التوجيه المستمر بضرورة استخدام المكونات الغذائية المناسبة لصحة البشر والتوعية بفوائدها، مع العمل على توضيح مكونات الوجبات خاصة الصحية منها المقدمة لمرضى السكر أو السمنة على سبيل المثال.

10 - المساهمة بشكل كبير في التنمية العمرانية المستدامة بتشجيع قيام المنشآت أعضاء الغرفة لتقديم خدماتها وإنشاء مقار أو فروع لها في كافة المناطق العمرانية الجديدة سواء بالقاهرة أو خارجها.

وطالب محمد نصار، مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في توصيات الدراسة بضرورة إضافة بعض المقترحات إلى المصفوفة Matrix بالجدول الثاني تضم كل أو بعض من:

• المطاعم والمنشآت السياحية Restaurants&Tourism Establishments

• أمن وسلامة الغذاء Safe & Secure Food

• سياحة الغذاء والمهرجانات Culinary Tourism & Food Festivals

• الزراعة النظيفة Bio farming

• إنتاج الأطعمة العضوية الصحية Organic & healthy Food Production

• البرامج التدريبية المتخصصة Specialized Training Programs