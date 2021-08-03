الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فيسبوك» تطالب موظفيها بارتداء أقنعة الوجه رغم تلقي لقاح كورونا

أقنعة الوجه
أقنعة الوجه

 ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن منصة (فيسبوك)، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، ستبدأ في مطالبة جميع موظفيها بارتداء أقنعة الوجه عندما يكونون في المقرات الخاصة بالمنصة في الولايات المتحدة، بغض النظر عن حالة تلقيح الموظف من عدمه بتطعيمات فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تدخل السياسة الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وستظل سارية حتى إشعار آخر.

وقالت متحدثة باسم المنصة - في بيان - إن "صحة وسلامة موظفينا وجيراننا في المجتمع تظل على رأس أولوياتنا".
 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


 

كاليفورنيا لقاح كورونا فييسبوك أقنعة الوجه الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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