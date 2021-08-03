اكتشفها سمير غانم صدفة.. حكاية مديحة كامل مع عروض الأزياء

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد أيقونة من أيقونات الجمال والموضة في السينما المصرية، الفنانة متعددة المواهب، الراحلة مديحة كامل، والتي ولدت في مثل هذا اليوم في 3 أغسطس 1948، ورحلت عن عالمنا في 13 يناير 1997، لتترك تاريخًا فنيًا كبيرًا بين السينما والتلفزيون، والتي صنعت مجدها ببراعتها واتقانها لفن التمثيل.

حكايتها مع عرض الأزياء وتصميم الديكور

تخرجت مديحة كامل في كلية الآداب بجامعة عين شمس وعملت كعارضة أزياء قبل أن تتجه للتمثيل، حيث إن كان من هوايتها قبل الاتجاه إلى التمثيل تصميم الأزياء وعرضها لذلك عملت في هذا المجال وبعدها، وعملت أيضا ما مهندسة ديكور لفترة وكانت تعمل في هذا المجال بجانب التمثيل بسبب حبها الشديد لهوايتها المفضلة اكتشفها الفنان سمير غانم في منتصف الستينيات حينما شاهدها صدفة وهي عائدة من المدرسة الثانوية، فانجذب لجمالها وعرض عليها أن تكون ممثلة، فوافقت ، ومن هنا بدأت نجوميتها.

سبب اعتزالها الفن

قررت مديحة اعتزال الفن خلال تصوير فيلم "بوابة إبليس" سنة 1993، وابتعدت نهائيًا عن الأضواء، بعد مشوار حافل بالأعمال الفنية وقد قدمت ما يقرب عن 142 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح وقد صرحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية من قبل إنها اعتزلت الفن بسبب ضغط العمل الفني الذي جعلها عاجزة عن زيارة أقاربها، وعن أداء الصلوات والنوافل وعن ممارسة الرياضات التي تحبها.

رحلتها مع سرطان الثدي

أثناء أداء دورها فى مسلسل الأفعى، أصيبت مديحة بجلطة فى القلب بسبب تأخرها فى العلاج بسبب انشغلها في التمثيل ، مما أدى ذلك لضعف عضلة القلب، ثم أصيبت بسرطان الثدى، وزادت أزمتها الصحية بعد إصابتها بتكاثر المياه على رئتيها نتيجة تدخينها، مما استدعى مكوثها بالمستشفى لمدة ١٠ شهور.

زيجات مديحه كامل

تزوجت الفنانة مديحة كامل ٣ مرات، الأولى من محمود الريس، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ميرهان، والثانية من المخرج شريف حمودة، والمرة الثالثة تزوجت من محامى مشهور وقتها.

أبرز أعمالها الفنية

"30 يوم في السجن"، و "العفاريت"، "الصعود إلى الهاوية"، " تجيبها كده تجيبها كده هي كده" ، "ملف في الآداب"، "شوادر"، "المعلمة سماح".