الثلاثاء 03 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اكتشفها سمير غانم صدفة.. حكاية مديحة كامل مع عروض الأزياء

مديحه كامل
مديحه كامل

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد أيقونة من أيقونات الجمال والموضة في السينما المصرية، الفنانة متعددة المواهب، الراحلة مديحة كامل، والتي ولدت في مثل هذا اليوم في 3 أغسطس 1948، ورحلت عن عالمنا في 13 يناير 1997، لتترك تاريخًا فنيًا كبيرًا بين السينما والتلفزيون، والتي صنعت مجدها ببراعتها واتقانها لفن التمثيل.

حكايتها مع عرض الأزياء وتصميم الديكور

تخرجت مديحة كامل في كلية الآداب بجامعة عين شمس وعملت كعارضة أزياء قبل أن تتجه للتمثيل، حيث إن كان من هوايتها قبل الاتجاه إلى التمثيل تصميم الأزياء وعرضها لذلك عملت في هذا المجال وبعدها، وعملت أيضا ما مهندسة ديكور لفترة وكانت تعمل في هذا المجال بجانب التمثيل بسبب حبها الشديد لهوايتها المفضلة اكتشفها الفنان سمير غانم في منتصف الستينيات حينما شاهدها صدفة وهي عائدة من المدرسة الثانوية، فانجذب لجمالها وعرض عليها أن تكون ممثلة، فوافقت ، ومن هنا بدأت نجوميتها.

سبب اعتزالها الفن
قررت مديحة اعتزال الفن خلال تصوير فيلم "بوابة إبليس" سنة 1993، وابتعدت نهائيًا عن الأضواء، بعد مشوار حافل بالأعمال الفنية وقد قدمت ما يقرب عن 142 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح وقد صرحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية من قبل إنها اعتزلت الفن بسبب ضغط العمل الفني الذي جعلها عاجزة عن زيارة أقاربها، وعن أداء الصلوات والنوافل وعن ممارسة الرياضات التي تحبها.

رحلتها مع سرطان الثدي 
أثناء أداء دورها فى مسلسل الأفعى، أصيبت مديحة بجلطة فى القلب بسبب تأخرها فى العلاج بسبب انشغلها في التمثيل ، مما أدى ذلك لضعف عضلة القلب، ثم أصيبت بسرطان الثدى، وزادت أزمتها الصحية بعد إصابتها بتكاثر المياه على رئتيها نتيجة تدخينها، مما استدعى مكوثها بالمستشفى لمدة ١٠ شهور.

زيجات مديحه كامل
تزوجت الفنانة مديحة كامل ٣ مرات، الأولى من محمود الريس، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ميرهان، والثانية من المخرج شريف حمودة، والمرة الثالثة تزوجت من محامى مشهور وقتها.

أبرز أعمالها الفنية

"30 يوم في السجن"، و "العفاريت"،  "الصعود إلى الهاوية"،  " تجيبها كده تجيبها كده هي كده" ، "ملف في الآداب"، "شوادر"، "المعلمة سماح".

مديحة كامل ايقونات الجمال والموضة 3 أغسطس 1948 السينما والتلفزيون الفنانة متعدات المواهب تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد أيقونة من ايقونات الجمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

عمرو طلعت يكشف لـ«الدستور» محاور مشاركة «الاتصالات» في «حياة كريمة»

الرئيس السيسي يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» اليوم

بورصة الدواجن| اعرف سعر البيض في البورصة اليوم الثلاثاء 3-8-2021

تفاصيل العثور على جثة أجنبي في فندق بالهرم

طرح 10 ملايين جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك» منتصف أغسطس

المستشار التجاري يبحث تعزيز دخول شركات المقاولات المصرية إلى السوق العراقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية