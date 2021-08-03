مناقشة كتاب الغوص التجارى بالحرية للإبداع فى الإسكندرية.. الليلة

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع ومناقشة كتاب "الغوص التجاري"٬ من تأليف الكاتب الربان محسن الجوهري٬ ويناقش الكتاب كلا من: اللواء ربان عمر عز الدين٬ واللواء ربان نبيل عبد الوهاب.

ويقول الكاتب الربان محسن الجوهري في مقدمة كتابه "الغوص التجاري": مع زيادة الاحتياج إلي أعمال الغوض والتي تستلزم بقاء الغواص تحت الماء سواء في المناطق المفتوحة أو في الأماكن المغلقة٬ لفترات طويلة وكذلك في أعماق أكثر غورا٬ والتي ربما تحيط بها كثيرا من الظروف الغير عادية٬ كالتيارات الشديدة مثلا أو ظروف الروية الصعبة٬ بدأ الإنسان في التفكير إلي العودة إلي استخدام وسائل الغوص بالإمداد السطحي٬ والتي كانت تستخدم منذ عدة قرون٬ ومع هذا الاحتياج ومنهج الإنسان في أن الحاجة أم الإختراع تم تطوير خوذة الغوص التقليدية النحاسية إلي وسائل مختلفة سهلت للإنسان تنفيذ مهامه وأغراضه٬ وبدأ ظهور الوسائل الخارجية المساعدة مثل أقفاص الغوص٬ والعودة إلي استخدام الأجراس لكي تكون وسيلة مساعدة لغواص الإمداد السطحي٬ لكي يصل إلي أعماق كبيرة.

ــ سيرة الظاهر بيبرس بقصر ثقافة الأنفوشي

في سياق متصل يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية٬ في السابعة مساء٬ لقاء مفتوح في أمسية ثقافية بعنوان "سيرة الظاهر بيبرس برؤية بيرم التونسى"٬ ومناقشة لكتاب "أشعار بيرم التونسي في سيرة الظاهر بيبرس". والتي ينظمها الصالون الثقافي للشباب التابع للإدارة المركزية للشئون الأديبة والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشارك في اللقاء كلا من: حفيد الشاعر الكبير بيرم التونسي٬ المستشار محمود بيرم التونسى نائب رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية٬ والكاتب سيـد مهـدى عـنبة مؤلف الكتاب والباحث فى سيرة الظاهر بيبرس.

وتعتبر هذه سيرة الظاهر بيبرس آخر أعمال الشاعر بيرم التونسي٬ حيث كتب في مذكراته بتاريخ الأول من يناير 1961 أي قبل وفاته بأربعة أيام: "عسى أن يمتد بي الأجل حتي أقوم باستكمال هذه الملحمة٬ وبهذا تنتهي حياتي مكافحا كما بدأت مكافحا٬ إذ لا أنتوي أن أقوم بعدها بأي عمل إلى أن ألقي ربا كريما."

وتعد سيرة الظاهر بيبرس أعظم أعمال بيرم التونسي علي الإطلاق٬ حيث تتضمن مجموعة هائلة من الأشعار والأزجال والأغاني٬ ضمن السياق الدرامي لأحداث السيرة. ففي الجزء الأول منها كتب بيرم ما يقرب من 300 قطعة شعرية بالإضافة إلي 100 أغنية٬ وفي الجزء الثالث كتب ثلث هذا العدد. وظلت هذه السيرة بعد إذاعتها حبيسة الأشرطة التي سجلت عليها٬ إلي أن قام المؤرخ سيد عنبه بتفريغ محتوي حلقاتها٬ وكتابتها علي الورق.

ومن ثم قام بتقسيم هذه المادة إلي ثلاثة أجزاء٬ في كل جزء يعالج مرحلة معينة من حياة بطل السيرة. وبعدها تم تسليم نسخة إلي الهيئة المصرية العامة للكتاب في نوفمبر 2018 وقد صدر بالفعل الجزء الأول وفي انتظار الجزئين الثاني والثالث.