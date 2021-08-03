دراسة: أصحاب الأمراض العقلية أكثر عرضة للوفاة بكورونا

توصلت دراسة جديدة إلى أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية معرضون بشكل كبير للوفاة من فيروس كورونا.

وقام باحثون في جامعة "إيكس مرسيليا" في فرنسا بتجميع النتائج من 16 ورقة بحثية حول هذا الموضوع لمقارنة مخاطر الوفاة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية والذين لم يكن لديهم.

وبشكل عام، كان المرضى الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا، بمقدار 1.8 مرة، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني.

«مرضى الفصام اضطراب ثنائى القطب الأكثر عرضة للوفاة بكورونا»

علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين يعانون من حالات شديدة - مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب - كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار 2.3 مرة.

يقول الباحثون إن النتائج تقدم المزيد من الأدلة على لماذا يجب أن يكون هؤلاء المرضى أولوية للتطعيم وغيرها من جهود الوقاية من فيروس كورونا.

في حين يُعرف الخرف والحالات العصبية الأخرى بأنها عوامل خطر للإصابة بفيروس كورونا الحاد، لا يزال العلماء يتعلمون كيف يتقاطع المرض مع اضطرابات الصحة العقلية.

ووفقًا لنتائج الدراسة، فتتراوح اضطرابات الصحة العقلية من الحالات الشديدة - مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب - إلى الاضطرابات الأكثر شيوعًا، مثل القلق والاكتئاب.

وتؤثر اضطرابات القلق على حوالي 40 مليون بالغ في الولايات المتحدة، أو 18 بالمائة من السكان، وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية.

ومن الشائع أيضًا أن يعاني البالغون الذين يعانون من حالات صحية عقلية من حالة جسدية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وتعاطي المخدرات - العديد من هذه الحالات الجسدية هي أيضًا عوامل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المرجح أن يعاني مرضى اضطرابات الصحة العقلية من انخفاض فرص الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من العوائق الاجتماعية والاقتصادية.

كما وجدت بعض الدراسات السابقة أن اضطرابات الصحة العقلية الحادة مرتبطة بزيادة خطر الوفاة من كورونا.

قاد الدراسة الدكتور "جيوم فوند" من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا مع متعاونين من مؤسسات فرنسية أخرى وسيول بكوريا الجنوبية، حيث تضمنت هذه المراجعة 16 ورقة من سبع دول مختلفة.

جمع الباحثون نتائج الأوراق الفردية وأجروا تحليلًا إحصائيًا، وحددوا الفروق الإجمالية في معدل وفيات فيروس كورونا، وبين المرضى الذين عانوا ولم يعانون من اضطرابات الصحة العقلية.