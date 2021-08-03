21 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بمطروح

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجم الدعم النقدي " تكافل" في محافظة مطروح بلغ حوالي 8,540 أسرة، و وبلغ حجم المستفيدين من "كرامة" حوالي 12,732، بإجمالي 21,272 بتكلفة 200,593,680 جنيه.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قاعدة المستفيدين زادت من 1.7 مليون أسرة إلى 3.8 مليون أسرة، تشمل 14.3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، وبالتوازي زادت التكلفة من 3.7 مليار جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%، كما أن نسبة 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقون بالمدارس في مراحل مختلفة، و9% من المستفيدين يبلغون أكثر من 18 سنة حتى 24 سنة.

إجراءات الاشتراك في برنامج الدعم النقدي

وأضافت وزارة التضامن، أن الإجراءات المطلوبة للاشتراك في برنامج الدعم النقدي، تتمثل في الأتي:

-التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم بالمستندات المطلوبة.

-صورة بطاقة سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 فأكثر.

-صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى خالة المرض الكزمن والإعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أنه تتم إتاحة منظومة شكاوى إلكترونية بشأن الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة، ويجري متابعتها وتجويدها، إلى جانب التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتسجيل الحالات التي تتواصل مع القنوات الإعلامية للرد عليها.

الفئات المستهدفة

وفيما يتعلق بالفئات المستحقة، أشارت وزارة التضامن إلى أنها تتمثل في: «الأسرة، والطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، والمسنين، والشباب».