للرجال.. كيف تتأهل نفسيا قبل التفكير بـ«النص التاني»

يعتبر البحث عن شريك الحياة من الأمور التي تشغل بال الكثير من الرجال، ولكن بعد ازدياد المشاكل الزوجية وحوادث العنف مؤخرا، أصبح الزواج من الأشياء التي يجب أن تأخذ الكثير من تفكيرك.

يعد الاستعداد للزواج من الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك، خاصة في عصر الانفتاح وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جعلت العالم قرية صغيرة.

في السطور التالية قدم موقع "health line" عدد من النصائح النفسية قبل خوض تجربة الزواج، حتى لا تقع فريسة للمشكلات والانفصال، الذي أصبحت سمة العصر الحالي، بعد إنتشار العنف بين الأزواج الذي وصل إلى حد القتل.

«لا تخشى المخاوف»

يعتبر الخوف من تحمل المسئولية من الأمور التي تجعل الكثير من الشباب يعزف عن الزواج، فكل ما عليك أن تنحي مخاوفك جانبًا حتى تستطيع أن تختار شريك الحياة المناسب، فعليك التخلص من التوقعات السلبية عن الزواج والصادرة عن تجارب الأخرين.

«أختار شريك الحياة المناسب»

قال خبراء علم النفس، إن السبب وراء زيادة نسب الطلاق والمشكلات الزوجية، هو عدم التوافق النفسي والإجتماعي والتفكيري بين الطرفين، الامر الذي يؤدي في النهاية إلى الانفصال.

لذا ينصح العلماء بضرورة اختيار شريك حياة مناسب، ويقصد هنا بالمناسب هو أن يتوافق مع الفكر والعادات الخاصة والتقاليد، حتى تتجنب الانفصال.

«الاهتمام بفترة الخطوبة»

دائمًا ما يعتقد البعض بأن فترة الخطوبة ما هى إلا للاستمتاع مع شريك الحياة وتبادل الهدايا، وهذا من الاعتقادات الخطأ، فعليك استشعار مدى التوافق بينك وبين شريك الحياة، من أجل تجنب الكثير من المشكلات على المدى البعيد.

«تعرف على الزواج بشكل واقعي»

قبل خوض تجربة الزواج، عليك أن تعي معنى الزواج والحكمة من وجود شريك حياة، بالإضافة إلى تحمل المسئولية، وكيفية العبور بالمركب والتصدي لتحديات الحياة.