مدرستان بأمريكا تحولان حافلة مستعملة لفصل دراسى متنقل

كانت المدرسة الأمريكية جيريلي ميلو تقوم بتدريس أطفال الحضانة بالولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الخمس الماضية وتعمل مع الأطفال منذ أكثر من 15 عاما، وقبل جائحة فيروس كورونا، قامت بالتدريس لفصل مكون من 24 طالبًا في مرحلة ما قبل المدرسة في سانتا كلاريتا في كاليفورنيا.

وعندما بدأت عمليات الإغلاق الوبائي وانتقلت بعيدًا عن التدريس في الفصول الدراسية المبنية من الطوب تواصلت معها بعض أسر طلابها السابقين و أخبروها أن أطفالهم يتغيبون عن المدرسة وسألوها عما إذا كان بإمكانها تعليمهم.

شراء حافلة بدلا من السيارة

قال ميلو لموقع إنسايدر: "كنت أدرس ثلاث عائلات في أيام منفصلة، ونتيجة لذلك أصبحت سيارتي أشبه بوحدة تخزين كنت أحضر كل المواد الخاصة بي معي".

كانت سيارتها تمتلئ بأوراق العمل، وأقلام التلوين، وأقلام التحديد، والألغاز لدروسها، فرأت المدرسة الأمريكية أنه من المنطقي شراء حافلة لإتاحة مساحة أكبر يمكنها إستيعاب جميع مواد التدريس الخاصة بها بشكل مريح، وستصبح في النهاية كأنها غرفة صفها.

اشترت الحافلة، وأوكلت للنجار مهمة تركيب بعض المقاعد الخشبية لطلابها ليجلسوا عليها أثناء الدروس، ولكن باستثناء المقاعد ، كانت الحافلة لا تزال عارية تماما.

اختيار ديكور للحافلة

بعد بضعة أشهر من بدء الفصل الدراسي المتنقل، تواصلت ميلو مع بريتاني جيلتيما، وهي معلمة سابقة في المدرسة الثانوية تقوم بتدريس فصولًا دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية، لإختيار ديكور مناسب للحافلة.

وتحكي جيليتيميا إنه في سبيل استلهام ديكور الحافلة قامت برحلة عبر البلاد من أوهايو إلى كاليفورنيا مع طاقمها المسئول عن تنظيم ديكور الحافلة، حيث أرادت تحويل الحافلة إلى فصل دراسي متنقل وكنت هذه فرصة رائعة لتجربة شيء جديد تمامًا وخارج مساحة الفصل الدراسي.

استغرقت جيلتيما وفريقها حوالي أربعة أيام لتغيير شكل الحافلة، وأضافوا الجداريات إلى الخارج، والتخزين وورق الحائط وأرفف الكتب والألعاب والمقاعد المناسبة في الداخل، وقالت جيلتيما إن هدفها من التجديد لم يكن فقط جعل الحافلة تبدو جذابة من الناحية الجمالية لميلو وطلابها، ولكن أيضًا لجعلها عملية.

وكان المنتج النهائي للفصل الدراسي الذي تم تجديده أثناء التنقل، مفاجأة لميلو، حيث بدا وكأنه رحلة برية في السبعينيات عبر كاليفورنيا.

وتم التركيز على جعل الفصل الدراسي المتنقل أكثر أمانًا ، بما في ذلك أقفال مانعة للأطفال على حاويات التخزين.