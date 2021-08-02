ماكرون يدخل عالم «تيك توك وإنستجرام» للتواصل مع الفرنسيين

اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين على الفرنسيين على إنسجرام وتيك توك الإجابة مباشرة على جميع أسئلتهم بشأن التطعيم للتصدي "للمعلومات المضللة"، بعد التظاهرات الأخيرة احتجاجا على الشهادة الصحية.

وقام ماكرون الذي كان يرتدي قميصًا قطنيا أسود ويمضي إجازة في فورت بريجانسون (جنوب)، بنشر مقطع فيديو قصير مدته دقيقة واحدة على شبكتي التواصل الاجتماعي حيث صور نفسه أمام علم فرنسي.

وأكد في الفيديو: أن التلقيح هو "السلاح الوحيد" في مواجهة الموجة الرابعة من كوفيد-19 مع "أكثر من 42 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة" و"أكثر من 35 مليونًا تلقوا الجرعتين ويكونون بذلك أتموا عملية التلقيح بالكامل".

وأوضح: "أعلم أن كثيرين منكم لا يزالون يتساءلون عن اللقاح ويشعرون بالخوف ويسمع كثيرون معلومات خاطئة وإشاعات كاذبة وأحيانًا تفاهات، يجب أن نقول ذلك - لذلك قررت الإجابة على أسئلتكم مباشرة، تفضلوا وجهوا إلي اسئلتكم وسأحاول أن أكون مباشرًا وواضحًا قدر الإمكان".

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.