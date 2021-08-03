طريقة تحضير «الدجاج» بالبهارات الهندية

تعتبر وجبة الدجاج من الأطعمة التي يعشقها الكثيرين، كما أنها تُعد من الأطعمة التي تناسب الكثير من الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية.

وهناك الكثير من طرق تحضير الدجاج على الطريقة الهندية، نقدم بعضًا منها في السطور التالية:

دجاج «ماسالا»

تعد من الطرق الشهيرة بالهند، تتميز هذه الوصفة بالتوابل الحارة، فهي غنية بالبهارات الهندية المميزة، التي يسعى إليها الكثيرين لمذاقها الفريد.

مكونات وجبة دجاج "الماسالا":

دجاج مقطع شرائح.

فلفل أخضر وأحمر مقطع.

ثوم مهروس.

زنجبيل وكركم.

بهارات ماسالا.

كوب من الزبادي.

حبهان وقرفة.

ملح وفلفل أسود وكمون.

كزبرة جافة.

لوز محمص .

زيت زيتون.

بصل مقطع شرائح.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق نضع الدجاج، نضع الدجاج، وبعد ذلك يتم فرم الفلفل الاخضر والثوم والزنجبيل، بالإضافة إلى بهارات الدجاج، مع الملح والكركم.

بعد الفرم يتم وضع المزيج فوق الدجاج ونتبله فيه حتى يكتسب جميع النكهات ونتركه جانبًا.

نحمي مقلاة على نار متوسطة ثم نضيف الثوم والفلفل والقرفة والهيل واللوز وبذور الكمون والكزبرة اليابسة ونحرك التوابل من حين لآخر حتى يتغير لونها ثم نضعها جانباً .

الخطوة القادمة نحمي 4 ملعقة كبيرة زيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة ثم نضيف البصل والثوم المتبقي ونحرك من حين لآخر ثم نصفي البصل والثوم من الزيت ونضعهم في خلاط الطعام مع التوابل المحمصة.

نضيف إلى المقلاة نفسها 4 ملعقة كبيرة زيت على نار متوسطة ثم نضيف الدجاج ونقلبه حتى ينضج من الطرفين.

نضع الدجاج مع ملعقة كبيرة زيت وعندما يسخن نضيف التوابل ونحرك لمدة 3 دقيقة ثم نضيف الدجاج ومعجون الطماطم وبقية الفلفل الحار وباقي البهارات.

تزين بعد ذلك نزين بالكزبرة الخضراء ويقدم الطبق ساخنة.