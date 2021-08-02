الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حقائق عن «سوخوي 35» التي تحطمت في روسيا

سوخوي 35
سوخوي 35

نشرت مجلة ميلتاري واتش العسكرية المتخصصة في العتاد والسلاح، تقريرًا مفصلًا اليوم الإثنين، تطرقت خلاله إلى بعض الحقائق عن المقاتلة "سوخوي 35"، التي تحطمت لأول مرة في تاريخها، نهاية الشهر الماضي، بعد سقوطها في إقليم خاباروفسك، إثر عطل في المحرك أثناء رحلة مجدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن المجلة العسكرية اعتبرت أنه من بين مزايا هذه المقاتلة، اعتمادها على هيكل مُطوَّر ومُحسَّن للمقاتلة (سو 27) الأكثر انتشارا، التي أثبتت أنها أقوى وأكثر مقاتلة تفوق جوي في عهد الاتحاد السوفيتي.
ونوهت المجلة أن المقاتلة "سو 35" تستفيد من شكلها المحسن المتقاطع الذي يجنبها ترددات الرادات والحروب الإلكترونية، إضافة إلى محرك مطور وقوي قادر على حمل ترسانة من الأسلحة.
واعتبرت مجلة (ميلتاري واتش) العسكرية المتخصصة أن المقاتلة "سو 35" تحتل المرتبة الأولى بين الطيارين الروس من حيث القدرات القتالية خلال المناورات الجوية، وعلى الرغم من منافسة "ميغ 31" لها على هذا اللقب، بالإضافة إلى الطائرات الأكثر قوة والأثقل والأكثر تطورا من الجيل الخامس مثل "سو 57"، إلا أن محركات "AL-41" زادت من إمكانيات "سو 30 أم أس 2" ذات المقعدين بشكل كبير، فهي ليست فقط أكثر قوة بل جهزت بمُوجِه تحكم للدفع النفاث فائق الدقة وموثوق جدا.

وفي سياق آخر، بدأت شركة الطائرات الموحدة الروسية في العمل على تصنيع نسخ جديدة من مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، أعلن ذلك رئيس الشركة، يوري سليوسار، في أعقاب لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "يتوقع أن نبدأ  في تصميم بضع نسخ جديدة من مقاتلة "سو – 57" التي ستشكل أساسا لكل الطائرات الحربية المستقبلية".

وكان رئيس الشركة قد أعرب في وقت سابق عن أمله بأن تصبح مقاتلة "سو-57" أساسا لأسرة الطائرات الحربية، شأنها شأن طائرات "سوخوي" التي صممت على أساس مقاتلة "سو -27" السوفيتية. وهي "سو- 30" و"سو- 34" و"سو – 35" ومقاتلة "سوخوي" البحرية. ولكل طائرة مهام خاصة بها.

يذكر أن معرض "ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء يتوقع أن يكشف يوم 20 يوليو عن طائرة حربية جديدة صممتها شركة "سوخوي" وهي مقاتلة خفيفة وحيدة المحرك من الجيل الخامس.

موسكو مقاتلة روسية روسيا قاتلة أشباح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

انهيار عقار قديم بمنطقة اللبان في الإسكندرية

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

تفاصيل الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

تقرير لـ «أميك»: 61.3% ارتفاع في مبيعات السيارات المجمعة محليًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مصر وتونس ورفض الدولة الدينية

نرمين يسر

سينما الحركة المباركة

ماجد حبته

بطولات فى المزاد

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: الوضع يثير للقلق رغم قرار الحكومة إعطاء الجرعة المعززة ضد كورونا

البرلمان الأردني: القضية الفلسطينية محورية ومركزية

العليا الإسرائيلية تقبل استئناف أهالى الشيخ جراح