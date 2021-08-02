حقائق عن «سوخوي 35» التي تحطمت في روسيا

نشرت مجلة ميلتاري واتش العسكرية المتخصصة في العتاد والسلاح، تقريرًا مفصلًا اليوم الإثنين، تطرقت خلاله إلى بعض الحقائق عن المقاتلة "سوخوي 35"، التي تحطمت لأول مرة في تاريخها، نهاية الشهر الماضي، بعد سقوطها في إقليم خاباروفسك، إثر عطل في المحرك أثناء رحلة مجدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن المجلة العسكرية اعتبرت أنه من بين مزايا هذه المقاتلة، اعتمادها على هيكل مُطوَّر ومُحسَّن للمقاتلة (سو 27) الأكثر انتشارا، التي أثبتت أنها أقوى وأكثر مقاتلة تفوق جوي في عهد الاتحاد السوفيتي.

ونوهت المجلة أن المقاتلة "سو 35" تستفيد من شكلها المحسن المتقاطع الذي يجنبها ترددات الرادات والحروب الإلكترونية، إضافة إلى محرك مطور وقوي قادر على حمل ترسانة من الأسلحة.

واعتبرت مجلة (ميلتاري واتش) العسكرية المتخصصة أن المقاتلة "سو 35" تحتل المرتبة الأولى بين الطيارين الروس من حيث القدرات القتالية خلال المناورات الجوية، وعلى الرغم من منافسة "ميغ 31" لها على هذا اللقب، بالإضافة إلى الطائرات الأكثر قوة والأثقل والأكثر تطورا من الجيل الخامس مثل "سو 57"، إلا أن محركات "AL-41" زادت من إمكانيات "سو 30 أم أس 2" ذات المقعدين بشكل كبير، فهي ليست فقط أكثر قوة بل جهزت بمُوجِه تحكم للدفع النفاث فائق الدقة وموثوق جدا.

وفي سياق آخر، بدأت شركة الطائرات الموحدة الروسية في العمل على تصنيع نسخ جديدة من مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية، أعلن ذلك رئيس الشركة، يوري سليوسار، في أعقاب لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال: "يتوقع أن نبدأ في تصميم بضع نسخ جديدة من مقاتلة "سو – 57" التي ستشكل أساسا لكل الطائرات الحربية المستقبلية".

وكان رئيس الشركة قد أعرب في وقت سابق عن أمله بأن تصبح مقاتلة "سو-57" أساسا لأسرة الطائرات الحربية، شأنها شأن طائرات "سوخوي" التي صممت على أساس مقاتلة "سو -27" السوفيتية. وهي "سو- 30" و"سو- 34" و"سو – 35" ومقاتلة "سوخوي" البحرية. ولكل طائرة مهام خاصة بها.

يذكر أن معرض "ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء يتوقع أن يكشف يوم 20 يوليو عن طائرة حربية جديدة صممتها شركة "سوخوي" وهي مقاتلة خفيفة وحيدة المحرك من الجيل الخامس.