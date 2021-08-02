وزيرة الصحة: مستشفيات هيئة الرعاية الصحية نواة للسياحة العلاجية في مصر

- رئيس هيئة الرعاية الصحية: تفعيل 100% من نظم التحول الرقمي بـ 29 مركزا ووحدة صحية في الأقصر.

- نجاح تسجيل 34 منشأة في الأقصر لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

- تنفيذ 531 برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري بمنظومة التأمين الصحي في الأقصر.

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمستوى التجهيزات في مستشفى الكرنك الدولي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات وفقًا للمعايير العالمية، ومشيرة إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ستصبح نواة السياحة العلاجية في مصر.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، على أهمية الاستثمار في العنصر البشري كأهم وأثمن مورد في المنظومة الطبية يضمن استثماره توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وبجودة عالمية، موجهة بضرورة دمج الزمالة المصرية ضمن البرامج التدريبية في الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستمرار رفع كفاءة العنصر البشري بها واستمرار الارتقاء بالخدمات.



و استعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الإمكانيات الطبية المتطورة لمستشفى الكرنك الدولي التابع للهيئة بالأقصر، باعتباره أحد الصروح الطبية الكبرى التي ستخدم إقليم الصعيد، ويضم المستشفى 12 عيادة خارجية مجهزة على أعلى مستوى بمختلف التخصصات الطبية، والأقسام الداخلية والرعايات المركزة والحضانات وغرف العمليات والمعامل وبنك الدم والأشعة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية عالميًا، بالإضافة إلى الأجنحة الفندقية لتقديم خدمات السياحة العلاجية، وذلك في إطار زيارة وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة الأقصر.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، عن نجاح تسجيل 34 منشآة صحية تابعة للهيئة في محافظة الأقصر لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بعد تأهيلهم واجتيازهم الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل، بما يضمن توافر الخدمات الصحية بهم مواكبة لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.

- تنفيذ 531 برنامجا تدريبيا حتى الآن في مختلف التخصصات



وأضاف "السبكي" أنه تم تنفيذ 531 برنامجا تدريبيا حتى الآن في مختلف التخصصات الطبية والإدارية والتحول الرقمي والخدمات الفندقية للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر، بما يضمن توافر أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وبجودة عالمية



- الانتهاء من تفعيل النظام الإلكتروني بـ 29 مركز ووحدة صحية في الأقصر



وتابع أنه تم الانتهاء من تفعيل النظام الإلكتروني والتحول الرقمي بـ 29 مركز ووحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في الأقصر بنسبة 100% ، كما تم تدريب العاملين على كيفية تشغيل هذا النظام، بما يخدم بيئة التحول الرقمي واستراتيجية الهيئة في إلغاء كل التعاملات الورقية وأن تصبح أول هيئة ذكية رقمية، وتحقيق سعيها نحو إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمستشفيات الافتراضية والروبوتات الذكية في خدمة وعلاج المرضى، بما يتوافق مع جهود الدولة في بناء مصر الرقمية، حيث أشادت وزيرة الصحة والسكان بالجهد المبذول في التحول الرقمي للخدمات الصحية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة وييسير حصول المواطنين عليها بكل سهولة ويسر.

وشملت الجولة، أيضًا، تفقد أعمال التطوير الجارية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، ليصبح صرحا طبيا عالميا قائما على معايير الجودة الشاملة لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وأهالي الصعيد.

وتبلغ طاقته الاستيعابية 320 سريرًا، 57 عناية مركزة، 27 ماكينة غسيل كلوي، 24 حضانة أطفال، بالإضافة إلى 22 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، ومبنى الاستقبال والطوارئ ومبنى الحروق، كما يضم المجمع بنك دم إقليمي، و5 معامل لإجراء مختلف أنواع التحاليل المعملية، بالإضافة إلى قسم العمليات الكبرى في جراحات (القلب المفتوح، المخ والأعصاب، العظام زراعة كلى)، بالإضافة إلى قسمي القسطرة والمناظير، ووحدة زرع النخاع، فضلاً عن قسم للأشعة سيضم (أشعة مقطعية، أشعة سينية، سونار، رنين مغناطيسي، أشعة جاما كاميرا، أشعة الموجات فوق الصوتية، أشعة الإيكو، أجهزة دوبلر، غرفة موجات تصادمية، غرفة بانوراما أسنان)، و وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات بالمجمع وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة، وتوريد كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها تمهيدًا لبدء تقديمه الخدمات الطبية للمواطنين ضمن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة الأقصر.



جدير بالذكر، أنه يرافق وزيرة الصحة والسكان أيضًا في جولتها الميدانية ،اليوم، إلى محافظة الأقصر، عددًا من قيادات هيئة الرعاية الصحية، وهم، الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع الهيئة بالأقصر، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهم، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن،رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.