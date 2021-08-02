الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أزمات المنتخب الأولمبى.. كواليس مشاجرة رمضان صبحى قبل مباراة البرازيل

رمضان صبحي
رمضان صبحي

توالت الأزمات على بعثة المنتخب الأولمبي، بعد توديع منافسات دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، عقب الخسارة أمام منتخب البرازيل بهدف دون رد، في الدور ربع النهائي للبطولة.


المنتخب الأولمبي ودع دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، بعد الخسارة أمام المنتخب البرازيلي في الدور ربع النهائي بهدف دون رد.

ورغم ارتدائه شارة القيادة، وتأكيدات شوقي غريب أن رمضان صبحي اتفق قبل المشاركة في البطولة، مع أحمد حجازي، مدافع  اتحاد جدة السعودي، على ارتداء الأول شارة القيادة حال تأهل المنتخب للدور ربع النهائي.

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الثورة الاجتماعية

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