قد تؤدي للوفاة.. طبيب يوضح خطورة الحر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع مع التحذير من طقس شديد الحرارة، و تحدث الدكتور إبراهيم الإبراشي، أستاذ الباطنة بالقصر العيني لـ "الدستور" عن أضرار الموجة الحارة على كبار السن مشيرا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تسبب العديد من المشاكل لكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة .

وأوضح أستاذ الباطنة أن الأمراض أو الأعراض التى تصيب كبار السن بسبب ارتفاع درجات الحرارة قد تكون قاتلة خاصة عندما ترتبط بنمط حياتي يساعد على قسوتها، مضيفا أن هناك أشياء تساعد فى زيادة هذه المخاطر ومنها قلة شرب المياه، والسوائل، وكذلك عدم وجود مكيفات، أو ارتداء ملابس ثقيلة، أو غير قطنية، أو التواجد في الأماكن المزدحمة .

- نصائح لكبار السن لمواجهة أخطار الموجة الحارة

وأعطى "الإبراشي" العديد من النصائح لكبار السن لمواجهة مخاطر الموجة الحارة ومنها البقاء فى منازلهم أو الأماكن المبردة، مشيرا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة والسمنة والنحافة اكثر عرضة للخطر، وكذلك من يحصلون على أدوية منها مدررات البول وكذلك من لديهم مشاكل فى الغدد العرقية .

وأشار أستاذ الباطنة، إلى أن الناس المقيدين بالوجبات الممنوعة من الملح قد يكونون في خطر متزايد في الطقس الحار، غير أنه عليهم عدم استخدام حبوب الأملاح إلا بعد استشارة الطبيب

- أعراض الإصابة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وعلى صعيد متصل، أوضحت وزارة الصحة والسكان على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، أعراض الإنهاك الحراري لكبار السن ، ومنها التعرق الشديد، وشحوب الجلد، وتشنجات العضلات ،وزيادة نبضات القلب، والشعور بالإعياء، والغثيان، والقيء، والصداع النصفي، وكذلك حالات الإغماء، وارتفاع درجات حرارة الجسم، والشعور بالدوار، والبشرة الحمراء بدون تعرق .