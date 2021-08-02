مصرع سيدة سقطت من الـ «13» فى المرج

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ 13 من شرفة عقار سكنى بمنطقة المرج، وتم نقلها الى المستشفى، وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ لإجراء التحريات حول الواقعة.

و تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة المرج ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين سقوط سيدة من عقار سكنى بالطابق الـ 13.

وهوة ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة ووفاتها فى الحال وتم نقلها الى المشرحة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.