المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ والمستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن محمد، ومصطفى محمد الجارحي، وسكرتارية، أبو المعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، عاطلاً وشقيقته بالسجن المؤبد بتهمة خطف طفلتين شقيقتين وإلقائهما في بئر بعمق 15 متراً، بقرية نجع البراغيث بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، في القضية التي حملت رقم 147 كلي قنا، والمقيدة برقم 944 لسنة 2021 جنايات أبوتشت.

اللواء شريف عبدالحميد ، مدير أمن قنا الأسبق، كان قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة بتغيّب الطفلتين وفاء أحمد كمال، 4 أعوام، وشقيقتها، إيناس 3 أعوام، بقرية نجع البراغيث، وتم العثور عليهن على قيد الحياة داخل بئر عمقه 15 متراً بالقرب من مقابر القرية، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، أن مرتكبي «حمدي. أ. م» (37 عاماً) وشقيقته (44 عاماً) خال وخالة والدة الطفلتين، إذ اختطفا الطفلتين وألقاهما في البئر بسبب خلافات مع والدهما ومعايرته أكثر من مرة بخلفة البنات والعار الذي سيلاحقه في المستقبل.