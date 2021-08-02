الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

المؤبد
المؤبد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ والمستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن محمد، ومصطفى محمد الجارحي، وسكرتارية، أبو المعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير،  عاطلاً وشقيقته بالسجن المؤبد بتهمة خطف طفلتين شقيقتين وإلقائهما في بئر بعمق 15 متراً، بقرية نجع البراغيث بمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، في القضية التي حملت رقم 147 كلي قنا، والمقيدة برقم  944 لسنة 2021 جنايات أبوتشت.

اللواء شريف عبدالحميد ، مدير أمن قنا الأسبق، كان قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة بتغيّب الطفلتين وفاء أحمد كمال، 4 أعوام، وشقيقتها، إيناس 3 أعوام، بقرية نجع البراغيث، وتم العثور عليهن على قيد الحياة داخل بئر عمقه 15 متراً بالقرب من مقابر القرية، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تشكيل فريق بحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، أن مرتكبي «حمدي. أ. م» (37 عاماً) وشقيقته (44 عاماً) خال وخالة والدة الطفلتين، إذ اختطفا الطفلتين وألقاهما في البئر  بسبب خلافات مع والدهما ومعايرته أكثر من مرة بخلفة البنات والعار الذي سيلاحقه في المستقبل.

مستشفى ماء فيلا مكان منزل على

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

المؤبد لـ«خال وخالة» ألقيا شقيقتين في «بئر 15 متراً»

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

السيطرة على حريق محل قطع غيار سيارات بعين شمس

«احمي نفسك من كورونا».. ندوة بمركز إعلام زفتى

«بسبب خناقة على فتاة».. محاكمة عامل قتل زميله بسلاح أبيض في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين من حى الشيخ جراح وآخر من جنين

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان