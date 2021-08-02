الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الانتخابات الليبية على طاولة مبعوثى الأمم المتحدة وروسيا

الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم الإثنين، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوجدانوف؛ التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر من هذا العام، بما في ذلك وضع وصياغة الإطار التشريعي اللازم لهذه العملية الانتخابية.

 

وبينت وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا هاتفيا مجموعة معقدة من القضايا المتعلقة بالدفع قدما بعملية التسوية الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن الدولي بحسب موقع “روسيا اليوم”.

 

وأعرب الجانبان عن التأييد لنشاطات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف، بهدف توحيد جميع القوات المسلحة الليبية.

 

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود مع الدور القيادي للأمم المتحدة، للمساعدة في إقامة الحوار الشامل والبناء بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا دون استثناء، من أجل ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية.

 

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم ، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين إلى 17 أغسطس الحالي، وبدء التسجيل بالخارج يوم 18 أغسطس.

 

وقال رئيس المفوضية عماد السايح- في مؤتمر صحفي، إن ذلك يأتي استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل يوميا.

 

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، أمس الأحد، أن أعداد المسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات بلغ 348 ألفًا و998 مواطنًا، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من يوليو الماضي إلى آخر أيام التسجيل أول من أمس السبت.

 

وأضافت المفوضية، في بيان، أوردته قناة "ليبيا الحدث"، أن إجمالي المُسجلين تخطى مليونين و689 ألف ناخب، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم الأخير من عملية التسجيل.

المبعوث الأممي يان كوبيش الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الاوسط وافريقيا ميخائيل بوجدانوف الانتخابات الرئاسية إجراء الانتخابات البرلمانية انتخابات 24 ديسمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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