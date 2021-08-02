الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة عروس بعد ساعات من حفل زفافها ببنى سويف

جثة
جثة

شيع أهالي قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، اليوم، جنازة عروسة توفيت بعد ساعة من حفل زفافها، عقب شعورها بحالة إعياء، وإصابتها بأزمة قلبية، وحاولت أسرتها وزوجها لنقلها إلى المستشفى لاسعافها إلا أنها لفظت نفسها الأخيرة داخل المستشفى.

وشهد أهالي القرية إحتفال ليلة أمس حفل زفاف العروس، وفوجئوا بوفاتها بعدها بساعة أو أكثر حسبما أكد الأهالي أنهم حضروا حفل زفافها أمس الأحد وسط سعادة الجميع، واليوم شيعنا جثمانها لمقابر العائلة" وتحولت الفرحة إلى كابوس، عروس تتوفى ليلة زفافها وبعد دقائق من دخول شقة الزوجية".

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى إلى نعي للعروسة بعد أن تحول الفرح إلى حزن مطالبين الجميع بالدعاء.

بني سويف ميدو حفل زفاف المستشفى أهالى القرية مقابر العائلة

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الثورة الاجتماعية

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