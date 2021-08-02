الصين تسلم 350 مليون جرعة من لقاحات كورونا لشركاء الحزام والطريق

قال مسئول بوزارة الخارجية الصينية إن بكين أرسلت 350 مليون جرعة من اللقاحات للرعاة المشاركين في مبادرة (شراكة الحزام والطريق) بشأن التعاون حول لقاحات كورونا.

وقال المسئول- وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الاثنين- إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ترأس مؤتمر آسيا الباسيفيك رفيع المستوى بشأن تعاون الحزام والطريق في يونيو هذا العام، وخلال الاجتماع أطلقت الصين و28 دولة مبادرة شراكة الحزام والطريق بشأن التعاون في لقاحات كورونا، ودعا إلى تعاون أقوى في مساعدات اللقاحات وتصديرها وإنتاجها المشترك.

وأضاف أن الصين تطبق المبادرة بشكل فعال، وتوصلت إلى اتفاقات تعاون مع الرعاة المشاركين بشأن إجمالي 775 مليون جرعة من اللقاحات، من بينها في شكل مركزات، وتم تسليم 350 مليون جرعة منها، مشيرا إلى أن شركات صينية بدأت عملية إنتاج مشترك مع أربعة رعاة، وتناقش الإنتاج المشترك مع دول أخرى مهتمة.

وأكد المسئول استعداد الصين للمضي قدمًا في هذه الجهود مع شركاء الحزام والطريق لدعم التوزيع العادل للقاحات في أنحاء العالم، وتعزيز إتاحة اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في دول الحزام والطريق والدول النامية الأخرى.

كورونا حول العالم

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و291 ألفا و544 حالة.

وأفادت الجامعة- حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و224 ألفا و15 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و2148 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و224 حالة.​

كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الإثنين، أنه تم إعطاء 7ر68 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ510 آلاف و562 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 31 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 36ر4 مليون حالة، والوفيات إلى 128 ألفا و68 حالة.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.