الإثنين 02 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن الهولوجرام الموجود على العملة الجديدة

العملة البلاستيكية
العملة البلاستيكية

تزامنًا مع إصدار أول صور لـ20 جنيهًا البلاستيك الجديدة، المقرر إصدارها فى نوفمبر المقبل، من المطبعة الجديدة للبنك المركزى المصرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثارت علامة الـ«هولوجرام» المميزة التى تحتوى على ألوان الطيف، الجدل على منصات التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن علامة الهولوجرام:
- تحوي الكلمة مقطعين، المقطع الأول، وهو Holo يعني whole أي كامل، وgram يعني message رسالة، أي الرسالة الكاملة أو الصورة الكاملة.
- تتكون من ألوان الطيف على العملات البلاستيكية، وتعتبر أهم العناصر التأمينية لها.
- تضمن سلامتها وعدم تزويرها.
- تنير حال تعرضها للضوء مما يسهل تمييزها، والتفرقة بينها وبين العملات المزورة.
- تميز علامة الهولوجرام عملات بلاستيكية وورقية على مستوى العالم.
- فضلا عن وثائق حكومية، ومراسلات رسمية، ومن أبرزها الـ10 جنيهات الإسترليني.
- تعتبر أول ورقة عملات أسترالية جديدة فى ربع قرن، والتى استغرق تنفيذها بهذا الشكل التأمينى أكثر من 10 سنوات من البحث والتجارب.
- تمت إضافة عناصر تأمينية متطورة مثل تغيير الشرائط التأمينية الحالية بأخرى أكثر تطورًا وأكثر صعوبة فى التقليد والتزييف.
- تلك العملات البلاستيكية لها عُمر افتراضي أكبر من النقود الورقية المتداولة حاليًا، وذلك لتجنب القطع أو البلل أو غيرها من المشكلات التي تواجه المواطنين.
- استخدمت لأول مرة صورة ثلاثية الأبعاد للأمان فى عام 1983، وبعد ذلك فى عام 1988، وتم استخدام أول صورة ثلاثية الأبعاد على الأوراق النقدية فى تصميم ورقة نقدية نمساوية بقيمة 5000 شيلينغ. 

ومن المقرر أن تنتشر العملات البلاستيكية الجديدة مع نهاية عام 2021 الحالي، حيث إنه في الوقت الحالي قد تم الانتهاء من تصميم الأوراق في فئة «العشرة والعشرين» جنيها مصريا، على أن يتم الانتهاء من الخمسة والخمسين والمائة والمائتين خلال الشهور القادمة، ليبدأ جميع المواطنين العمل بها في البنوك والمصالح العامة.

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وائل لطفي

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