سلمى الشيمى تثير الجدل من جديد على فيسبوك

بسبب «هوت شورت» أحمر

عادت سلمى الشيمى بلوجر الفيس بوك لإثارة الجدل من جديد على السوشيال ميديا، وذلك عقب نشرها صور جديدة لها على حسابها الرسمي على الفيسبوك بـ«هوت شورت أحمر».

وقد اعتادت سلمى الشيمى على استفزاز الجمهور من خلال الإطلالات الجريئة التى تقوم بعملها على حسابها على الفيسبوك، حيث تصدرت منذ شهور ماضية تريند جوجل وذلك عقب عمل فوتوسيشن تحت عنوان «الزى الفرعونى» فى هرم سقارة.

سلمى الشيمى

وكانت سلمى الشيمى بطلة فوتوسيشن سقارة، قد قالت ردًا على منتقدي تجسيدها شخصية فرعونية: "أنا مش بجسد شخصية معينة، ولا نفرتيتي، مطلعتش قولت أنا نفرتيتى، أو أنا الملكة كليوباترا، أنا مجرد مجسدة واحدة فرعونية".

ووجهت سلمى، رسالة لمن هاجموها مؤخرًا: "أنا متعودتش أبص ورايا، فيه فرق إنك تهاجمني وإنك تغلط فيا، وأنت لا تعرف تعليمي ولا تربيتي، ولا تعرف انا بصرف على إيه، فيه ناس لما هاجمتني كانت سبب إنى اتحبس انتوا اللى ولعتوا الدنيا.. أنا دفعت فلوس أكتر من حق التصريح بتاع التصوير، ومخدتش ورقة ودى كانت غلطة، والفترة الجاية هيبقى فى سيشنات كتير بس بعيدة عن الفراعنة خالص، لأن جسمى حلو ومش تخينة".

سلمى الشيمى

وبسبب سلمى الشيمى أحال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، واقعة التقاط العارضة سلمى الشيمي صورًا لها في منطقة الأهرامات بملابس فرعونية إلى النيابة العامة للتحقيق بالحادثة.

وطالبت النيابة العامة من تحريات مباحث شرطة السياحة والآثار، استكمال التحقيقات في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.