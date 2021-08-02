الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على أحد المتورطين فى أحداث «خلدة» جنوب العاصمة اللبنانية

احداث خلدة
احداث خلدة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أنه ألقى القبض على أحد المتورطين بإطلاق النار في أحداث خلدة بين عناصر حزب الله وعشائر عربية، أثناء تشييع الميليشيا أحد مسئوليها.

وقال الجيش في بيان، إنه "بتاريخ الثاني من أغسطس 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو "أ. ش" وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل أمس الأحد، باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى".

وأكد الجيش في بيانه أنه "يحقق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وأنه يتابع مهامه لتوقيف باقي المتورطين".

وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون، بينهم منتمون لـ"حزب الله" اللبناني، إثر كمين نفذه مسلحون من "عرب خلدة" على موكب تشييع المواطن علي الشبلي، الذي قتل بإطلاق نار خلال حفل زفاف على خلفية.

وأفاد مصدر مطلع في تصريح لوسائل إعلام لبنانية، بأن القوات الأمنية تلاحق كافة المتورطين المحددة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل.

وكانت مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية قد شهدت أمس اشتباكا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسئولي ما تعرف بـ"سرايا المقاومة".

فيما عاشت المنطقة توترًا أمنيًا كبيرًا، كما سمع دوي إطلاق نار ورصاص أدى إلى سقوط 6 قتلى على الأقل.

واندلعت اشتباكات بين عناصر حزب الله وعشائر عربية جنوب بيروت، أدت إلى سقوط قتلى، أمس الأحد، خلال تشييع أحد مسئولي الميليشيا.

وأفاد مراسل "العربية الحدث"، الأحد، بأن مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية شهدت عراكًا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسئولي ما تعرف بـ"سرايا المقاومة".

كما تابع أن الجيش اللبناني نفذ عملية انتشار واسعة محاولًا وقف الاشتباكات بين عناصر ميليشيا حزب الله ومسلحي العشائر.

وأضافت المعلومات أن البلدة عاشت توترًا أمنيًا كبيرًا، كما سمع دوي إطلاق نار ورصاص من هناك، مؤكدة سقوط 6 قتلى على الأقل.

وأعلنت عن مقتل علي بركات، المسئول في الميليشيا، باشتباكات ظهر اليوم.

فيما دعا الصليب الأحمر اللبناني الجميع في خلدة لوقف إطلاق النار فورا حتى تتمكن فرقة من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفيات.

لبنان احداث خلدة القبض توقيف بيروت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

بعد 15 عاما من المعاناة.. نائب التنسيقية ينجح في نقل محرقة «كفور نجم» بالشرقية

وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

ننشر التحريات في اتهام مهندس برمجيات بابتزاز معيدة بإحدى الجامعات

الخميس.. بدء التقديم الإلكترونى لمدن جامعة سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)