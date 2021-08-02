القبض على أحد المتورطين فى أحداث «خلدة» جنوب العاصمة اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، أنه ألقى القبض على أحد المتورطين بإطلاق النار في أحداث خلدة بين عناصر حزب الله وعشائر عربية، أثناء تشييع الميليشيا أحد مسئوليها.

وقال الجيش في بيان، إنه "بتاريخ الثاني من أغسطس 2021، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو "أ. ش" وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل أمس الأحد، باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى".

وأكد الجيش في بيانه أنه "يحقق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وأنه يتابع مهامه لتوقيف باقي المتورطين".

وقتل 4 أشخاص وجرح آخرون، بينهم منتمون لـ"حزب الله" اللبناني، إثر كمين نفذه مسلحون من "عرب خلدة" على موكب تشييع المواطن علي الشبلي، الذي قتل بإطلاق نار خلال حفل زفاف على خلفية.

وأفاد مصدر مطلع في تصريح لوسائل إعلام لبنانية، بأن القوات الأمنية تلاحق كافة المتورطين المحددة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل.

وكانت مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية قد شهدت أمس اشتباكا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسئولي ما تعرف بـ"سرايا المقاومة".

فيما عاشت المنطقة توترًا أمنيًا كبيرًا، كما سمع دوي إطلاق نار ورصاص أدى إلى سقوط 6 قتلى على الأقل.

واندلعت اشتباكات بين عناصر حزب الله وعشائر عربية جنوب بيروت، أدت إلى سقوط قتلى، أمس الأحد، خلال تشييع أحد مسئولي الميليشيا.

وأفاد مراسل "العربية الحدث"، الأحد، بأن مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية شهدت عراكًا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسئولي ما تعرف بـ"سرايا المقاومة".

كما تابع أن الجيش اللبناني نفذ عملية انتشار واسعة محاولًا وقف الاشتباكات بين عناصر ميليشيا حزب الله ومسلحي العشائر.

وأضافت المعلومات أن البلدة عاشت توترًا أمنيًا كبيرًا، كما سمع دوي إطلاق نار ورصاص من هناك، مؤكدة سقوط 6 قتلى على الأقل.

وأعلنت عن مقتل علي بركات، المسئول في الميليشيا، باشتباكات ظهر اليوم.

فيما دعا الصليب الأحمر اللبناني الجميع في خلدة لوقف إطلاق النار فورا حتى تتمكن فرقة من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفيات.