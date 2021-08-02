الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أصحاب شخصيات نارية ويعشقون الطبيعة.. 7 صفات مميزة لمواليد فصل الخريف

صفات مميزة لمواليد
صفات مميزة لمواليد فصل الخريف

يعتبر فصل الخريف  أحد فصول السنة التي تمنح الأشخاص مشاعر جياشة ومتفجرة، نظرًا لوجود العديد من التغيرات البيئية والفسيولوجية فهو موسم آخر من التغيير السريع واندفاع النشاط وهو وقت الحصاد أيضًا ، لذا فهو موسم وفرة حقيقي حيث يتم تسريع وتيرة النشاط لإعداد كل شيء من تقطيع جذوع الأشجار، وتقليم الحدائق، وتجهيز المنزل استعدادًا لفصل الشتاء الطويل.

ولمواليد فصل الخريف خصائص وصفات عن غيرهم من مواليد الفصول الأخرى نتحدث عنها اليوم نقلا عن موقع" sophierobinson" الأمريكي.

 1- يحبون الأقمشة

يحب مواليد فصل  الخريف الريش، ويحبون أن يعيشوا على الأقمشة المريحة لأنها تشعرهم بالرضا وشخصيتهم البراقة تجعلهم محبين للكثير من المطبوعات.

2 -أصحاب شخصيات نارية

لهم دوافع خارجية في كل شئ، مشغولون دائما فهم عادة أشخاص أصحاب شخصيات نارية، ومليئون بالعاطفة والنزاهة والقيادة، لديهم شخصيات لامعة وممتعين لأي شخص للتواجد معهم.

3- يحبون الألوان الدافئة

يفضلون الألوان التي تتمتع بثراء ودفء حقيقيين ولكن لديهم ألوان مفضلة عن غيرها وهي ألوان الخريف، مثل اللون الخمري واللون الأصفر بدرجاته واللون الأحمر بدرجاته.

4- عاشقون الفنون

يحبون السفر والفنون وينجذبون إلى المعدن المصنوع يدويًا، والحرف المصنوعة يدويا ايا كانت خاصة السجاد ذو الوبر العميق.

5- يحبون  الطبيعة

من عشاق الطبيعة وستلاحظ أن هذا ينعكس في منزلهم مع اختيار المواد التي يستخدمونها في تأسيسه؛ سواء كانت من الخشب أو الحجر أو الطوب أو القطن أو الفخار أو أي شيء عضوي، إنهم يحبون الاحتفال بالحرفية، لذلك غالبًا ما يكون للأشياء بصمة الإبهام المصنوعة يدويًا عليها عشق خاص لديهم.

6- يحبون التعليم

يحبون التعليم  لذلك سيكون لديهم بالتأكيد مكتبة من الكتب في منزلهم ويحبون المظهر متعدد الطبقات لأنهم يحبون أن يجعلوا المنزل يشعر بالراحة والدفء والراحة.

7- يحبون التراث

حبهم للتراث يجعلهم يحبون أن يشعروا، بإن المنزل الخاص بهم كأنه قصر قديم وسوف يملؤه بالعناصر القديمة والمعاد تدويرها نادرًا ما يستوحون من الاتجاهات السائدة الحديثة فهم يعشقون الاختلاف، حيث يتطلعون إلى الماضي للحصول على الإلهام.

الخريف مواليد فصل الخريف تقليم الحدائق تقطيع جذوع الأشجار درجات اللون الأحمر الناري البرتقالي المحترق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

زلزال يضرب حلوان.. ومحافظة القاهرة تكشف التفاصيل

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

هجوم على أشرف عبدالباقى بسبب «شمسية وأربع كراسى»

«الخارجية» تدعو المجتمع الدولى للتوقف عن استخدام مصطلحات مضللة فى ملف «الإرهاب»

الفحص الفني في ابتزاز معيدة جامعية: المتهم أسل لها عبارات تهديد بنشر صورة فاضحة

إحالة المتهمين بالشروع في قتل أمين شرطة بسبب ركن «توك توك» للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس: «الفتوى في عصر الرقمنة»

ساحة تخريد السيارات

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)