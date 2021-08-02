أصحاب شخصيات نارية ويعشقون الطبيعة.. 7 صفات مميزة لمواليد فصل الخريف

يعتبر فصل الخريف أحد فصول السنة التي تمنح الأشخاص مشاعر جياشة ومتفجرة، نظرًا لوجود العديد من التغيرات البيئية والفسيولوجية فهو موسم آخر من التغيير السريع واندفاع النشاط وهو وقت الحصاد أيضًا ، لذا فهو موسم وفرة حقيقي حيث يتم تسريع وتيرة النشاط لإعداد كل شيء من تقطيع جذوع الأشجار، وتقليم الحدائق، وتجهيز المنزل استعدادًا لفصل الشتاء الطويل.

ولمواليد فصل الخريف خصائص وصفات عن غيرهم من مواليد الفصول الأخرى نتحدث عنها اليوم نقلا عن موقع" sophierobinson" الأمريكي.

1- يحبون الأقمشة

يحب مواليد فصل الخريف الريش، ويحبون أن يعيشوا على الأقمشة المريحة لأنها تشعرهم بالرضا وشخصيتهم البراقة تجعلهم محبين للكثير من المطبوعات.

2 -أصحاب شخصيات نارية

لهم دوافع خارجية في كل شئ، مشغولون دائما فهم عادة أشخاص أصحاب شخصيات نارية، ومليئون بالعاطفة والنزاهة والقيادة، لديهم شخصيات لامعة وممتعين لأي شخص للتواجد معهم.

3- يحبون الألوان الدافئة

يفضلون الألوان التي تتمتع بثراء ودفء حقيقيين ولكن لديهم ألوان مفضلة عن غيرها وهي ألوان الخريف، مثل اللون الخمري واللون الأصفر بدرجاته واللون الأحمر بدرجاته.

4- عاشقون الفنون

يحبون السفر والفنون وينجذبون إلى المعدن المصنوع يدويًا، والحرف المصنوعة يدويا ايا كانت خاصة السجاد ذو الوبر العميق.

5- يحبون الطبيعة

من عشاق الطبيعة وستلاحظ أن هذا ينعكس في منزلهم مع اختيار المواد التي يستخدمونها في تأسيسه؛ سواء كانت من الخشب أو الحجر أو الطوب أو القطن أو الفخار أو أي شيء عضوي، إنهم يحبون الاحتفال بالحرفية، لذلك غالبًا ما يكون للأشياء بصمة الإبهام المصنوعة يدويًا عليها عشق خاص لديهم.

6- يحبون التعليم

يحبون التعليم لذلك سيكون لديهم بالتأكيد مكتبة من الكتب في منزلهم ويحبون المظهر متعدد الطبقات لأنهم يحبون أن يجعلوا المنزل يشعر بالراحة والدفء والراحة.

7- يحبون التراث

حبهم للتراث يجعلهم يحبون أن يشعروا، بإن المنزل الخاص بهم كأنه قصر قديم وسوف يملؤه بالعناصر القديمة والمعاد تدويرها نادرًا ما يستوحون من الاتجاهات السائدة الحديثة فهم يعشقون الاختلاف، حيث يتطلعون إلى الماضي للحصول على الإلهام.