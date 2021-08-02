«الجارديان»: الصين تواجه أسوأ موجة لفيروس كورونا

أجرت المدن الصينية اختبارات جماعية لملايين الأشخاص وفرضت قيودًا جديدة على السفر بينما تكافح السلطات الصحية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الأكثر انتشارًا في البلاد منذ شهور مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد أبلغت الصين أمس الأحد عن 75 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي مع 53 حالة انتقال محلية، مع وجود مجموعة مرتبطة بمطار شرقي البلاد تم الإبلاغ الآن عن انتشار الفيروس مرة أخرى في أكثر من 20 مدينة وأكثر من اثنتي عشرة مقاطعة.

ويعد تفشي المرض من الناحية الجغرافية هو الأكبر الذي يضرب الصين منذ عدة أشهر بعد نجاحات البلاد في القضاء إلى حد كبير على الوباء داخل حدودها العام الماضي.

وتعرض هذا الرقم القياسي للخطر بعد ظهور متغير دلتا سريع الانتشار في مطار نانجينج في مقاطعة جيانجسو الشرقية في يوليو.

وأجرت السلطات الآن ثلاث جولات من الاختبارات على 9.2 مليون من سكان المدينة ووضعت مئات الآلاف تحت قيود الاغلاق، في محاولة للحد من تفشي المرض الذي ألقت بكين باللوم فيه على متغير دلتا شديد العدوى وموسم الذروة السياحي.

كما أن الحكومة تسعى جاهدة لتتبع أكثر من 5 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد ممن حضروا مهرجانًا مسرحيًا في تشانججياجيه، وهي مدينة سياحية في مقاطعة هونان، والتي تم وضع جميع سكانها البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة تحت قيود الاغلاق كما تم اغلاق جميع مناطق الجذب السياحي بعد أن ثبتت إصابة أربعة زوار.

ويقول مسئولو الصحة إن تفشي المرض المصغر في تشانجياجيه نتج عن مسافرين من نانجينج وساعد في انتشار المرض إلى أكثر من 20 مدينة.

وقال عالم الفيروسات تشونج نانشان للصحفيين "تشانجياجيه عادت الآن إلى نقطة الصفر مجددًا لانتشار الوباء في الصين".

وأوقفت بكين جميع خطوط السكك الحديدية والحافلات والرحلات الجوية مع المناطق التي تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فيها.

كما أغلقت العاصمة الصينية أبوابها أمام السياح خلال ذروة موسم السفر في العطلة الصيفية وتسمح فقط "للمسافرين الأساسيين" الذين لديهم اختبار كورونا السلبي بالدخول.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن حالات جديدة يوم الأحد في جزيرة هاينان - وجهة سياحية شهيرة أخرى - بالإضافة إلى مقاطعتي “نينجشيا وشاندونج”.