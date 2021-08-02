الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجارديان»: الصين تواجه أسوأ موجة لفيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أجرت المدن الصينية اختبارات جماعية لملايين الأشخاص وفرضت قيودًا جديدة على السفر بينما تكافح السلطات الصحية لاحتواء تفشي فيروس كورونا الأكثر انتشارًا في البلاد منذ شهور مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد أبلغت الصين أمس الأحد عن 75 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي مع 53 حالة انتقال محلية، مع وجود مجموعة مرتبطة بمطار شرقي  البلاد تم الإبلاغ الآن عن انتشار الفيروس مرة أخرى في أكثر من 20 مدينة وأكثر من اثنتي عشرة مقاطعة.

ويعد تفشي المرض من الناحية الجغرافية هو الأكبر الذي يضرب الصين منذ عدة أشهر بعد نجاحات البلاد في القضاء إلى حد كبير على الوباء داخل حدودها العام الماضي.

وتعرض هذا الرقم القياسي للخطر بعد ظهور متغير دلتا سريع الانتشار في مطار نانجينج في مقاطعة جيانجسو الشرقية في يوليو.

وأجرت السلطات الآن ثلاث جولات من الاختبارات على 9.2 مليون من سكان المدينة ووضعت مئات الآلاف تحت قيود الاغلاق، في محاولة للحد من تفشي المرض الذي ألقت بكين باللوم فيه على متغير دلتا شديد العدوى وموسم الذروة السياحي.

كما أن الحكومة تسعى جاهدة لتتبع أكثر من 5 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد ممن حضروا مهرجانًا مسرحيًا في تشانججياجيه، وهي مدينة سياحية في مقاطعة هونان، والتي تم وضع جميع سكانها البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة تحت قيود الاغلاق كما تم اغلاق جميع مناطق الجذب السياحي بعد أن ثبتت إصابة أربعة زوار.

ويقول مسئولو الصحة إن تفشي المرض المصغر في تشانجياجيه نتج عن مسافرين من نانجينج وساعد في انتشار المرض إلى أكثر من 20 مدينة.

وقال عالم الفيروسات تشونج نانشان للصحفيين "تشانجياجيه عادت الآن إلى نقطة الصفر مجددًا لانتشار الوباء في الصين".

وأوقفت بكين جميع خطوط السكك الحديدية والحافلات والرحلات الجوية مع المناطق التي تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا فيها.

كما أغلقت العاصمة الصينية أبوابها أمام السياح خلال ذروة موسم السفر في العطلة الصيفية وتسمح فقط "للمسافرين الأساسيين" الذين لديهم اختبار كورونا السلبي بالدخول.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن حالات جديدة يوم الأحد في جزيرة هاينان - وجهة سياحية شهيرة أخرى - بالإضافة إلى مقاطعتي “نينجشيا وشاندونج”.

الصين كورونا سياحة موسم ذروة دلتا قيود إغلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مصير شوقى غريب يثير أزمة فى الجبلاية

السودان: نهر النيل يصل إلى منسوب الفيضان غدًا ويسجل 16.5 متر

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

تأجيل محاكمة 25 متهمًا فى «فض رابعة» لـ2 أكتوبر

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للقطاعات الحكومية

«التعليم»: رصد 6 حالات غش بامتحانى التفاضل والتكامل والجيولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)