كريم شحاته يستعد لتصوير فيلم «حامل اللقب» الأسبوع المقبل

يشارك الفنان الشاب كريم شحاته في الفيلم السينمائي الجديد "حامل اللقب" المقرر أن يستأنف أبطاله التصوير الأسبوع المقبل بعد فترة توقف بسبب إجازة عيد الأضحى وتغيير ديكورات التصوير.

ويلعب كريم شحاته دورا محوريا في الفيلم المقرر عرضه مطلع العام المقبل وتجمع المشاهد بين كريم شحاته ودينا الشربيني في أول مشاهده بالعمل.

ويظهر هشام ماجد بدور جديد ومختلف وبعيد تمامًا عن الكوميديا البحتة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق وبه لمسة كوميديا بسيطة بطبيعة حال شخصية هشام ماجد

أبطال فيلم حامل اللقب

فيلم "حامل اللقب" بطولة الفنانة دينا الشربينى وهشام ماجد ومحمد سلام، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى.

قصة فيلم حامل اللقب

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، وخلال أحداث الفيلم تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا.

يذكر أن هشام ماجد بطل فيلم "حامل اللقب" ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

أما دينا الشربينى فتشارك في مسلسل لبناني يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأسابيع الماضية والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمي نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج وإخراج أدولفو مارتينيز.

آخر أعمال كريم شحاته

جدير بالذكر أن كريم شحاته شارك في عدد من الأعمال الفنية أخرها مسلسل

أبطال مسلسل ختم النمر

"ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.