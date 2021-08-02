سامو زين ينفي شائعة زواجه: «لست مرتبط بأحد نهائياً»

نشر الفنان سامو زين عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” منشور يؤكد فيه عدم زواجه، وينفي الشائعات المتداولة، قائلاً: "مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصة بي، ولكن أنا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي اللي محصلش".

وأضاف سامو زين: "حبيت أسبق قبل ما ينتشر الخبر ويبقى حقيقة مش موجودة، وأعلن أني لست مرتبط بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد، وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها ربنا يبارك فيكم".

يشار إلى أن آخر أعمال سامو زين كليب "حبيتو" وهي الأغنية التي طرحها في عيد الحب الماضي وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، كما طرح أغنية "ست الناس" بمناسبة عيد الأم والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل كما طرح مؤخراً أغنية "كينج الحب" بأكثر من توزيع.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.

ويذكر أن سامو زين من عائلة سورية وولد في الكويت، وبين الحين والآخر كانت يتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية، بعد التخرج سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت وهناك تزوج من امرأة إنجليزية تدعى كريستينا وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً لإنهاء دراسته في بريطانيا، ولديه ابنة منها اسمها نغم وبعد انتهاء دراسته هناك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهرة لبداية مشواره الفني، وانفصل عن زوجته في نهاية المطاف في سنة 2016 أعلن زواجه من الإعلامية المصرية دينا صالح وفي 2017 أنجبت أول ابن له سموه محمد.