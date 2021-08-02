سفير بكين بتونس: سنواصل الدعم في مجابهة كورونا

أكد السفير الصيني في تونس، جانغ جيان قواه، أن بلاده ستواصل دعم تونس في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير الصيني - خلال تسليمه لتونس 400 ألف جرعة لقاح “سينوفاك” ضد فيروس كورونا - إنه "رغم الصعوبات التي تعيشها تونس تأكدوا أن الصين حكومة وشعباً ستبقى إلى جانب تونس لأننا نعتبر دائما أنه لمجابهة الوباء لابد من تدعيم التعاون الدولي لأن الفيروس لا يعترف بالحدود بين الدول".

وأشار السفير إلى أن اللقاحات تعد "من بين الحلول الناجحة لمجابهتها لافتًا أن الرئيس الصيني كان قد صرح قبل ذلك بأن اللقاح الصيني سيكون متاحًا لجميع دول العالم ووصول هذه المنحة اليوم يندرج في هذا الإطار".