الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير بكين بتونس: سنواصل الدعم في مجابهة كورونا

كورونا في تونس
كورونا في تونس

أكد السفير الصيني في تونس، جانغ جيان قواه، أن بلاده ستواصل دعم تونس في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير الصيني - خلال تسليمه لتونس 400 ألف جرعة لقاح “سينوفاك” ضد فيروس كورونا - إنه "رغم الصعوبات التي تعيشها تونس تأكدوا أن الصين حكومة وشعباً ستبقى إلى جانب تونس لأننا نعتبر دائما أنه لمجابهة الوباء لابد من تدعيم التعاون الدولي لأن الفيروس لا يعترف بالحدود بين الدول".

وأشار السفير إلى أن اللقاحات تعد "من بين الحلول الناجحة لمجابهتها لافتًا أن الرئيس الصيني كان قد صرح قبل ذلك بأن اللقاح الصيني سيكون متاحًا لجميع دول العالم ووصول هذه المنحة اليوم يندرج في هذا الإطار". 

كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

حقيقة التلاعب فى كراسات إجابة طلاب الثانوية أثناء التصحيح لتغيير الدرجات

قرار من النيابة ضد المتحرش بـ«فتاة المعصرة»

غدًا... وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجموعة الإفريقية

طالبات «الأدبي» يحتفلن مع «العلمي» بانتهاء الامتحانات بالإسكندرية

حادث سير لسيارة تحمل صندوقي امتحانات ثانوية بالمنيا.. والتعليم تحتسب وقت إضافي

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)