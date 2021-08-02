الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بالتجمع

حبس خادمة
حبس خادمة

قرر قاضي التحقيق بمحكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الإثنين، تجديد حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة بنطاق قسم شرطة التجمع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود التفاصيل عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة التجمع بلاغا يفيد بسرقة مبلغ مالي كبير واتهم خادمة بارتكاب الواقعة، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة البلاغ.

 كما دلت التحقيقات عن أن المتهمة هي "س.ف"، خادمة، وكانت تتردد على شقة المجني عليه لتنظيفها فاستلغت عدم تواجده داخل الشقة محل البلاغ واستولت على مبلغ 1000 دولار و45 ألف جنيه، ثم لاذت بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات القانونية باستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل لمحل تواجدها، ونجحت قوة أمنية في ضبطها والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

حسب المادة 318 من قانون العقوبات، يعاقب السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

القاهرة الجديدة قانون العقوبات جنح القاهرة الجديدة محكمة جنح القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع

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