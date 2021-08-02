الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ1240 شخصا في قوافل طبية ببني سويف

القافلة
القافلة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، تنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

وتضمن التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لعرضه على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية براوة مركز أهناسيا على مدار يومين مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة.

حيث تم الكشف على 1246 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 47، معمل طفيليات 50 حالات الأشعة 23، استصدار 8 قرارات علاج على نفقة دولة، تحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 29 حالة.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروسكورونا السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، كما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده  تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.

بني سويف محافظة وكيل وزارة الصحة مبادرة حياة كريمة الكشف المبكر الأكثر احتياجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

حادث تصادم بين سيارة مكنسة آلي وميكروباص بالإسكندرية

زى أفلام الأكشن .. شاهد حادث مرورى مروع بالمهندسين

حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بالتجمع

الصحة النيابية العراقية تكشف عن الحل للسيطرة على كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

3 وفيات و2114 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)