الكشف وتوفير العلاج لـ1240 شخصا في قوافل طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، تنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتضمن التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لعرضه على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية براوة مركز أهناسيا على مدار يومين مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة.

حيث تم الكشف على 1246 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 47، معمل طفيليات 50 حالات الأشعة 23، استصدار 8 قرارات علاج على نفقة دولة، تحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 29 حالة.

كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروسكورونا السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، كما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسؤول الإمداد الطبي.