قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من عدة مناطق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 7 مواطنين من عدة مناطق بفلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات اعتقلت مواطنين من بلدة جبع جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات، كما قامت باعتقال 3 من محافظة الخليل عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهمت القوات، عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وبني نعيم، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة قفين شمال طولكرم بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.



وفي سياق آخر، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الصيادين والمزارعين بالرصاص في بحر مدينة غزة، وفي الأراضي الزراعية الحدودية شرق المدينة.

وأفاد وكالة الأنباء ، بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم المياه، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، ما اضطرهم للمغادرة.

وفي نفس السياق، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية بمحيط موقع ملكة شرق مدينة غزة النار صوب مجموعة من المزارعين، وهم في أراضيهم الزراعية، وتحديدا في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وأجبرتهم على مغادرتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين في بحر غزة، والمزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، والزراعة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الصيادين والمزارعين بالرصاص في بحر مدينة غزة، وفي الأراضي الزراعية الحدودية شرق المدينة.