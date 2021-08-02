الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من عدة مناطق

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 7 مواطنين من عدة مناطق بفلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات اعتقلت مواطنين من بلدة جبع جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات، كما قامت باعتقال 3 من محافظة الخليل عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهمت القوات، عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وبني نعيم، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.
وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة قفين شمال طولكرم بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.
 

وفي سياق آخر، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الصيادين والمزارعين بالرصاص في بحر مدينة غزة، وفي الأراضي الزراعية الحدودية شرق المدينة.

وأفاد وكالة الأنباء ، بأن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم المياه، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، ما اضطرهم للمغادرة.

وفي نفس السياق، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية بمحيط موقع ملكة شرق مدينة غزة النار صوب مجموعة من المزارعين، وهم في أراضيهم الزراعية، وتحديدا في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، وأجبرتهم على مغادرتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين في بحر غزة، والمزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، والزراعة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الصيادين والمزارعين بالرصاص في بحر مدينة غزة، وفي الأراضي الزراعية الحدودية شرق المدينة.

رام الله فلسطين القضية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية

بتخفيضات تصل لـ 60%.. انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم

تفاصيل خطة مصر القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات

«متدفعش أكثر من ثمنها».. مصايف الإسكندرية توضح أنواع الشواطئ وأسعارها

زى أفلام الأكشن .. شاهد حادث مرورى مروع بالمهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي