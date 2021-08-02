تجديد حبس متهم ضبط بحوزته 3 كليو «حشيش» في الزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، حبس عاطل لاتهامه بحيازة 3 كيلو من مخدر "الحشيش" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنها وقعت بين تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وأخر - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، بعد حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثاني حقيبة بداخلها "كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 3 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.