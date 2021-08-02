الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم ضبط بحوزته 3 كليو «حشيش» في الزاوية الحمراء

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الإثنين، حبس عاطل لاتهامه بحيازة 3 كيلو من مخدر "الحشيش" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنها وقعت بين تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وأخر - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، بعد حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثاني حقيبة بداخلها "كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 3 كيلوجرام – مبلغ مالي – هاتف محمول".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عاطل قاضي المعارضات النيابة مشادة كلامية السجن المشدد الاتجار في المخدرات مخدر الحشيش التحقيق المباحث الجنائية السجن المؤبد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

بتخفيضات تصل لـ 60%.. انطلاق الأوكازيون الصيفي اليوم

وصول الغواصة (S-44) الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية

«متدفعش أكثر من ثمنها».. مصايف الإسكندرية توضح أنواع الشواطئ وأسعارها

تفاصيل خطة مصر القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات

زى أفلام الأكشن .. شاهد حادث مرورى مروع بالمهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي