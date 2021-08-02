لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الجزائر وضربات القوات المسلحة للإرهابيين الأبرز بالصحف

اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين بعدد من أخبار الشأن المحلي، على رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وإعلان القيادة العامة للقوات المسلحة، نجاح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية خلال الفترة الماضية .

السيسي : تطوير التعاون مع الجزائر في جميع المجالات

وحول لقاء السيسي بوزير خارجية الجزائر، وتحت عنوان "السيسي : تطوير التعاون مع الجزائر في جميع المجالات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل والحفاظ على الأمن المائي لمصر، مع التشديد على أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بالانخراط فى عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية، للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله أمس رمطان لعمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائرية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محمد لعجوزي السفير الجزائري بالقاهرة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مثمنا العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين، ومنوها بحرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر الشقيقة في شتى المجالات، وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، في الإطار الثابت لسياسة مصر الساعية دائما إلى التعاون والبناء والتنمية.

من جهته، نقل الوزير الجزائري إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس عبدالمجيد تبون، مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمامها بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون، مشيدا بما حققته مصر بقيادة الرئيس السيسي على عدة أصعدة، خاصة الإنجازات في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم تأكيد الإرادة السياسية والرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، ولا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديدا للمنطقة بأكملها.

وتطرق اللقاء إلى تطورات القضايا الإقليمية، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية ــ الجزائرية ذات الصلة، لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، من خلال تنفيذ المقررات الدولية، خاصة عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال ديسمبر القادم، وخروج جميع القوات والمرتزقة من ليبيا.

كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، حيث تم التوافق حول الدعم الكامل للرئيس التونسى قيس سعيد وكل ما من شأنه صون الاستقرار فى تونس، وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن بلاده.

وحول نشاط الرئيس السيسي أيضًا، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب، عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشجراد، والذي يضم إلى جانب التشيك كلاً من بولندا والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظراً لأنه يتضمن دولاً صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لاسيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، جاكوب كولهانيك وزير خارجية التشيك، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير جان فوليك السفير التشيكي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي رحب بالوزير التشيكي في القاهرة، مشيداً بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين عبر حوالي قرن من الزمان، مؤكداً على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك في مختلف المجالات، والحرص على تنسيق المواقف إزاء موضوعات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ أكد وزير الخارجية التشيكي حرص بلاده على دفع علاقاتها الثنائية مع مصر، في ظل ما تمثله من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصةً ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخراً بقيادة الرئيس السيسي، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية ضخمة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تعد محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي.

كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وكذلك على المستوى الأمني والعسكري والسياحي، وأيضاً في مجال مكافحة جائحة كورونا، حيث أشاد الوزير التشيكي في هذا الإطار بالمسار المتزن الذي طبقته الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الجائحة منذ اندلاعها وحتى الآن.

نجاح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية

بدورها، أبرزت صحيفتا (الجمهورية) و(الأخبار) إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة، نجاح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية خلال الفترة السابقة، أسفرت عن مقتل 89 فردا تكفيريا شديدي الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما تم ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهازا لاسلكيا وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية و4 أحزمة ناسفة، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 52 سيارة و59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعي بعضها كان محملا بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية وتأمين المصالح الاقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على 842 مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و1114 مزرعة لنبات الخشخاش.

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الاستشهاد والإصابة 8 من أبطال القوات المسلحة.

ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

انتصار منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأوليمبية

وفي الشأن الرياضي، أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الانتصار الجديد الذي حققه منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأوليمبية.

وأنهى منتخب مصر لكرة اليد، مبارياته في دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30 - 20، في اللقاء الذي جمعهما صباح أمس الأحد، في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية.

كان منتخب مصر قد ضمن بشكل رسمي تأهله للدور ربع النهائي بعد فوزه في الجولة الماضية على السويد بنتيجة 27 - 22؛ ليواصل انتصاراته اليوم بالفوز على البحرين.

ولم يجد منتخب مصر أي صعوبة في مباراة اليوم، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 15 - 7، وواصل تفوقه في الشوط الثاني ليفوز في النهاية بفارق 10 أهداف بنتيجة 30 - 20 .

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات محتلا المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط، بعدما حقق 4 انتصارات على كل من البرتغال بنتيجة 37 - 31، واليابان بنتيجة 29 - 23، والسويد بنتيجة 27 - 22، والبحرين بنتيجة 30 - 20، فيما تلقى هزيمة وحيدة أمام الدنمارك بنتيجة 27 - 32 .